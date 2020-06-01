تركي آل الشيخ ومرتضى منصور يطمئنان على حفيد الخطيب

اطمأن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني على سلامة حفيد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "علمت بتعرض حفيد الكابتن محمود الخطيب لوعكة صحية اتمنى من الله أن يشفيه ويعافيه ويحفظه من كل سوء وعلى استعداد لتقديم كل ما بوسعي لتجاوز تلك الغمة".

وأضاف "ما اكتبه الآن كمحب لمصر وللأهلي بعيدا عن أي خلافات".

كما كتب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية: "أتمنى الشفاء العاجل لحفيد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي".

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