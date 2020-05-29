"ترينت أرنولد الوحيد الذي يقترب من مستوى حكيمي"

الجمعة، 29 مايو 2020 - 13:50

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - كينجسلي كومان

يرى أليخاندرو كامينو وكيل أعمال أشرف حكيمي الظهير الأيمن المغربي أن ترينت أليكساندر-أرنولد الظهير الأيمن لليفربول هو الوحيد الذي يقترب من مستوى موكله في الفترة الأخيرة.

أشرف حكيمي

النادي : بوروسيا دورتموند

وقال أليخاندرو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس": "ما قيل لي من ريال مدريد، أشرف حكيمي ضمن اللاعبين الذين يحتاجون خدماتهم، وأعتقد إن خطوة إعارة حكيمي كانت ممتازة ليعود لهم مكتمل النضج".

وأضاف "ظهور حكيمي تزامن مع تألق داني كاربخال، ما كان يجعل خروجه للعب عدد أكبر من المباريات هو أفضل شيء ممكن أن يحدث له. وحكيمي قدم أداء ممتازا هذا الموسم، وكانت مكافأته أن أصبح حديث وسائل الإعلام والتركيز بات منصبا عليه".

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وكيل أشرف حكيمي رد أيضا على رغبة اللاعب، فقال:"ما نعرفه حاليا أن أشرف حكيمي سيعود إلى ريال مدريد بمجرد انتهاء فترة إعارته إلى بوروسيا دورتموند، لكن من يعلم ما سيحدث مستقبلا".

وكيل أشرف حكيمي أتم تصريحاته قائلا:"الأرقام هذا الموسم تقول إن ترينت أرنولد ظهير أيمن ليفربول هو الأكثر صناعة للأهداف، لكن في المقابل سجل أهدافا أقل من أشرف حكيمي. ترينت هو اللاعب الوحيد في العالم الذي يمكن مقارنته بما يقدمه حكيمي هذا الموسم مع بوروسيا دورتموند من تأثير، هو بالتأكيد واحد من أفضل اللاعبين الشباب في العالم حاليا".

أشرف حكيمي شارك هذا الموسم في 40 مباراة مع بوروسيا دورتموند حتى الآن. صاحب الـ21 عاما سجل 8 أهداف وصنع 10 آخرين.

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