موندو ديبورتيفو: يوفنتوس يحاول ضم ديمبيلي ويضيف فيدال لقائمته

الجمعة، 29 مايو 2020 - 13:38

كتب : FilGoal

فيدال

يحاول يوفنتوس ضم الثنائي عثمان ديمبيلي وأرتورو فيدال من برشلونة، مقابل انضمام ميراليم بيانتش وماتيو دي تشيليو من الفريق الإيطالي إلى برشلونة.

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

أرتورو فيدال

النادي : برشلونة

يوفنتوس

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن يوفنتوس حول اهتمامه إلى عثمان ديمبيلي لضمه، ضمن صفقة انتقال بيانتش إلى برشلونة، وذلك بعدما رفض أرتور دخول أي صفقة تبادلية وأبلغ كافة الأطراف بذلك.

يوفنتوس أضاف أرتورو فيدال لاعب الوسط التشيلي لقائمة اللاعبين الذين يرغب في ضمهم حسب موندو ديبورتيفو وRAC 1، وهو اللاعب الذي يريد إنتر ميلان ضمه أيضا منذ بداية الموسم.

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وتتجه نية يوفنتوس لطلب ديمبيلي على سبيل الإعارة، إذ أن تاريخ إصابات اللاعب الفرنسي يجعل يوفنتوس متشكك في خطوة حصوله على خدماته بشكل نهائي.

ومهمة يوفنتوس الأهم حاليا، هي إقناع الثنائي ديمبيلي وفيدال بالانتقال إليه لكي تتم الصفقة.

أرتورو فيدال لعب في يوفنتوس خلال الفترة من 2011 إلى 2015، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ، ومنه إلى برشلونة عام 2018.

صاحب الـ33 عاما شارك هذا الموسم في 31 مباراة مع برشلونة. سجل فيهم 6 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

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