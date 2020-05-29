وكيل جورجينيو: ناديان كبيران تواصلا معي من أجل اللاعب

بعدما نفى جواو سانتوس وكيل أعمال جورجينيو لاعب تشيلسي تواصل يوفنتوس معه من أجل الأخير، قال إن ناديين كبيرين تحدثا عن رغبتهما في الحصول على لاعب الوسط الإيطالي.

جورجينيو النادي : تشيلسي

وصرح سانتوس في حواره مع Radio Musica Television "ليس لدي ما أقوله عن سوق الانتقالات لأنه لم يتواصل معي أحد الآن".

وواصل "لا يزال عقد جورجينيو ممتدا لثلاثة مواسم ويؤدي بشكل جيد مع تشيلسي، لكن إذا جاء عرض مالي كبير قد تحدث صفقة".

وأتم "وفي هذا الصدد، ناديان أوروبيان كبيران، ليسا إيطاليين، تواصلا معي".

ويقضي جورجينيو (28 عاما) موسمه الثاني مع تشيلسي بعد رحيله عن نابولي في 2018.

ولعب جورجينيو مع ماوريزيو ساري، مدرب يوفنتوس حاليا، في نابولي.

وشارك جورجينيو في 37 مباراة بالموسم الحالي مع تشيلسي وسجل 7 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

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