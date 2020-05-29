رئيس بريشيا يواصل اعتراضه على استئناف الدوري: قرار مجنون!

لا يزال ماسيمو تشيللينو مالك ورئيس نادي بريشيا الإيطالي معترضا على استئناف الدوري الذي يراه يهدد حياة الأشخاص بعد تفشي فيروس كورونا بقوة في البلد الواقع بجنوب أوروبا.

وهدد تشيللينو، الذي أصيب بالفيروس في الشهر الماضي، في وقت سابق بأنه لن يشارك في البطولة إذا تقرر استئنافها.

وبعد تحديد يوم 20 يونيو المقبل لاستئناف الدوري الإيطالي الذي توقف في مارس الماضي، أبدى تشيللينو قلقه على اللاعبين.

وقال تشيللينو لـBBC:"إنه قرار مجنون. هذا كثير على اللاعبين".

وواصل "توقفنا عن التدريب منذ شهرين. خوض 3 مباريات في الأسبوع مع استئناف البطولة يبقى أمرا خطيرا. لذا أنا قلق على الإصابات، والطقس الحار سيؤثر بشكل رهيب في إيطاليا، أكثر من ألمانيا".

وتحاول دول أوروبا السير على خطى ألمانيا التي استأنفت كرة القدم منذ أيام.

وعادت أندية إيطاليا للتدريبات استعدادا لاستئناف الدوري بعد أقل من شهر.

وأمام بريشيا مهمة صعبة في ظل احتلاله للمركز الأخير في البطولة ورصيده 18 نقطة مبتعدا بتسع نقاط عن المراكز الآمنة.

وتتبقى لبريشيا 12 مباراة في الدوري أولها ضد مضيفه فيورنتينا.

طالع أيضا

هل يحقق صلاح لقب الهداف للمرة الثالثة تواليا؟

المباريات المتبقية للمتنافسين على الدوري الإيطالي

شيكابالا يكشف رأيه في استئناف الدوري

اختبار في البيت - هل تتذكر هدافي هذه البطولات؟

تقرير: الدوري الإنجليزي يعود بصدام سيتي وأرسنال

جنش - من بديل لحارس الأهلي للاعب دولي مع الزمالك