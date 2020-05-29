وكيل حكيمي: ريال مدريد يبقى الهدف الأسمى

قال أليخاندرو كامانو وكيل أعمال أشرف حكيمي لاعب دورتموند إن هدف الأخير هو العودة للمشاركة مع فريق ريال مدريد.

أشرف حكيمي النادي : بوروسيا دورتموند ريال مدريد

ولا يزال مستقبل اللاعب المغربي غير معروف في ظل انتهاء إعارته من ريال مدريد إلى دورتموند بنهاية الموسم الجاري.

ولم يحسم الفريق الإسباني أو حكيمي مصير الظهير الأيمن في الموسم المقبل.

لكن كامانو شدد أن اللاعب يريد العودة لريال مدريد بالقول لـOnda Madrid:"الحوار رائع مع الفريق (ريال مدريد)، يتوقعون باستمرار وجود اللاعب ولا نريد أن نبتعد عنهم كثيرا".

وواصل "سنصل إلى اتفاق سواء ببقائه أو رحيله، لكن دون أن ننسى أن الهدف هو اللعب لريال مدريد يوما ما، لأن بالنسبة له، إنه أفضل ناد في العالم".

وينتمي حكيمي (21 عاما) لأكاديمية ريال مدريد وشارك لأول مرة مع الفريق الأول للنادي في كأس العالم للأندية عام 2017 التي توج بها.

ويلعب معارا في دورتموند للموسم الثاني تواليا.

ويمتد عقد حكيمي مع ريال مدريد إلى 2022 ويعد لاعب أسود الأطلس ضمن أفضل الأظهرة في العالم.

وتوج حكيمي بأربعة ألقاب مع ريال مدريد وفاز بالسوبر الألماني 2019-2020 مع دورتموند.

وشارك في 40 مباراة بالموسم الحالي مع دورتموند وسجل 8 أهداف وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

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