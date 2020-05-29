تقرير: تشيلسي يستخدم روديجير لضم فيرنر

الجمعة، 29 مايو 2020 - 10:32

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - ريد بول لايبزيج - توتنام - دوري أبطال أوروبا

يحاول تشيلسي استقدام تيمو فيرنر المهاجم الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تيمو فيرنر

النادي : لايبزج

تشيلسي

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن تشيلسي يستخدم أنطونيو روديجير المدافع الألماني في صفوف الفريق، لإقناع فيرنر بالانضمام لتشيلسي واللعب بجانبه.

روديجير يريد استغلال علاقته الجيدة بمهاجم المنتخب الألماني منذ كانا زميلين في فريق شتوتجارت، لإقناعه بمزايا اللعب مع تشيلسي.

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تيمو فيرنر كان هدفا لفريق ليفربول في الصيف المقبل، قبل أن تقول التقارير الصحفية الأخيرة إن الحٌمر صرفوا نظر عن التعاقد مع اللاعب.

صاحب الـ24 عاما شارك هذا الموسم في 39 مباراة رفقة ريد بول لايبزيج حتى الآن. سجل فيهم 30 هدفا وصنع 12 آخرين.

وكان تشيلسي قد أعلن تقديد عقد أوليفيه جيرو المهاجم الفرنسي للفريق لمدة موسم واحد مقبل، فيما يملكون أيضا تامي أبراهام وميتشو باتشواي في هجوم الفريق.

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