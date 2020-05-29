تقرير: إنتر قدم عرضا رسميا لمهاجم أرسنال

يسعى إنتر ميلان لتقوية هجومه من أجل المنافسة بشكل أفضل في الموسم المقبل، ولأنه يخشى فقدان نجمه لاوتارو مارتينيز بدأ يبحث عن الحلول البديلة.

وتقول صحيفة ليكيب الفرنسية إن النادي الإيطالي قدم عرضا لأليكساندر لاكازيت مهاجم أرسنال.

لكن أوضحت أن الأخير لا يرغب في الرحيل إلى ميلانو ولا يزال في عقده موسمين مع فريق المدفعجية.

وصرح المدير الرياضي لإنتر في وقت سابق أن برشلونة يفاوض ناديه من أجل الظفر بالأرجنتيني لاوتارو، لكن شدد أن الأخير "ليس للبيع".

لكن استمرار المفاوضات يتوقف على مدى رغبة برشلونة في انتداب اللاعب، لذلك يفكر إنتر من الآن في البديل الأمثل.

وقالت تقارير إن إنتر عرض على إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، عقدا مدته 3 مواسم.

فاللاعب المنتمي لأوروجواي ينتهي عقده مع باريس بنهاية الموسم الجاري.

وقدم إنتر موسما طيبا مع مدربه أنطونيو كونتي ولا يزال ينافس على لقب الدوري الإيطالي، البطولة المقرر استئنافها في 20 يونيو المقبل بعد توقفها في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويحتل إنتر المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي ورصيده 54 نقطة مبتعدا بتسع نقاط عن يوفنتوس المتصدر وخاض الأخير مباراة أكثر من الأول.

بينما يأتي لاتسيو ثانيا خلف يوفنتوس بنقطة.

وينتظر إنتر مواجهة خيتافي الإسباني في الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي التي توقفت في مارس الماضي ولم يتحدد موعد استئنافها حتى الآن.

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