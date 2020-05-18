للمرة الثانية.. برشلونة بلا كورونا

أثبت الاختبار الثاني الذي خضع له فريق برشلونة وطاقم النادي عدم إصابة أي شخص بفيروس كورونا.

وأفادت صحيفة سبورت الكاتالونية أن الاختبار الذي خضع له الجميع أثبت سلامة الفريق الذي بدأ تدريباته بشكل مجموعات مصغرة قبل أيام.

نتائج فحوصات كورونا السلبية جاءت لتعطي اللاعبين الضوء الأخضر لخوض التدريبات الجماعية.

وبالفعل بدأ البلوجرانا تدريب صباح الإثنين بشكل جماعي كما نشرت الحسابات الرسمية للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعود اللاعبون للتدريبات الجماعية، تمهيدا لاستئناف الدوري الإسباني المتوقع في منتصف يونيو.

وتوقفت البطولة في مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا.

وكان الاختبار الأول الذي خضع له الجميع قبل 10 أيام ولم يظهر فيه أي نتائج إيجابية.

ويتصدر برشلونة ترتيب الفرق بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

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