حجز ديل بييرو في المستشفى.. فيروس كورونا ليس السبب

دخل أليساندرو ديل بييرو أسطورة الكرة الإيطالية المستشفى وحجز بها بسبب المرض.

ونشر ديل بييرو صورتين عبر حسابه الشخصي على إنستجرام من داخل مستشفى بلوس أنجلوس.

وأوضح ديل بييرو أنه تم حجزه في المستشفى بسبب حصوات في الكلي.

وقال صانع ألعاب يوفنتوس السابق: "لا أصدق أن تتسبب حصوة بحجم 3 مللي في كل هذا الألم".

ظهور ديل بييرو بالكمامة جعل البعض يظن إصابته بفيروس كورونا، لكن النجم الإيطالي السابق أوضح أنها للوقاية فقط.

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