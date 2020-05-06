أبطال في الجول - السيد نصير.. صاحب أول ذهبية أولمبية تنافس الشعراء في مدحه

شرفا نصير ارفع جابينك عاليا... وتلق من أوطـانك الأكـليـلا

يا قاهر الغرب العتيـد ملأته... بثناء مصر على الشفاه جميلا

هكذا امتدح أحمد شوقي أمير الشعراء، الرياضي المصري السيد نصير، ولكن من هو ذلك البطل؟

حصدت مصر 32 ميدالية أولمبية طوال تاريخها منذ المشاركة الأولى عام 1912 بمدينة ستوكهولم بالسويد وحتى الآن، بينهم 7 ميداليات ذهبية فقط، وكان السيد نصير هو البداية.

حصد السيد نصير الرباع المصري في رفع الأثقال أول ميدالية أولمبية في تاريخ مصر بنسخة 1928 بأمستردام في هولندا، وللمفارقة أنها كانت ذهبية.

نال السيد نصير إشادات واسعة من الصحافة العالمية بسبب أرقامه القياسية، كما تنافس الشعراء المصريين في مدحه وعلى رأسهم أحمد شوقي الملقب بأمير الشعراء.

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بدايته:

وُلد السيد نصير في 31 أغسطس عام 1905 بمدينة طنطا، واستهل مشواره في رفع الأثقال عندما انتقل للمرحلة الثانوية.

بدأ عشق السيد نصير لرياضة رفع الأثقال عندما شاهدها أول مرة في مولد السيد البدوي بطنطا.

وعندما بلغ السيد نصير من العمر 20 عاما شارك في بطولة القُطر المصري وحقق لقبها.

استمرت هيمنة السيد نصير على بطولة القطر المصري من فترة 1925 وحتى 1928.

ومنذ عام 1928 انتقل السيد نصير من التألق المحلي إلى الدولي.

تألق دولي

كتب السيد نصير التاريخ في دورة الألعاب الأولمبية عام 1928 بأمستردام بتحقيق أول ميدالية في تاريخ مصر وكانت الذهبية.

قبل دورة أمستردام شاركت مصر في الأولمبياد 3 مرات من قبل ولم تحقق أي ميدالية، لكن عام 1928 حققت مصر 4 ميداليات بينهم ذهبيتين وكان السيد نصير صاحب الميدالية الافتتاحية.

ففي 29 يوليو من عام 1928 نجح الرباع المصري في التفوق على بطلي فرنسا وهولندا وحقق الميدالية الذهبية ليصبح أول مصري وعربي يحقق تلك الميدالية.

حقق نصير ذهبية الوزن الخفيف بمجموع 355 كجم (100 ضغط - 112.5 خطف - 142.5 نتر).

وواصل نصير تألقه بتحقيق بطولة العالم عامي 1930 في ميونيخ و1931 في لوكسمبورج.

وحقق نصير رقما قياسيا استمر مسجلا باسمه لمدة 15 عاما وحتى 1945.

التكريم

حصل السيد نصير على إشادات واسعة من الصحافة العالمية بعد الفوز بالذهبية الأولمبية ثم بطولتي عالم متتاليتين.

تم تكريمه في نهاية الأربعينيات من الملك فاروق بالحصول على وسام النيل تكريما لإنجازاته.

وفي عام 1956 تم تكريمه من جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية في ذلك التوقيت بالحصول على وسام الرياضة من الدرجة الأولى.

كما تم تعيين السيد نصير وكيلا لوزارة الشباب ومسؤولا عن الكشافة في بورسعيد من أجل الاستفادة من خبراته.

قام نصير بتدريب عدد من أبطال مصر بعد ذلك ومن بينهم من حقق ميداليات أولمبية.

تنافس الشعراء

استقبل الملك فؤاد السيد نصير في حفل لتكريمه بعد إنجاز تتويجه ببطولة العالم في ميونيخ.

وتنافس الشعراء والأدباء الحاضرين للحفل من أجل مدح والإشادة بالبطل المصري بعد تحقيقه لقب بطولة العالم.

قال أمير الشعراء أحمد شوقي عن نصير:

شرفا نصير ارفع جبينك عاليا … وتلق من أوطـانك الإكـليـلا

يا قاهر الغرب العتيـد ملأته … بثناء مصر على الشفاه جميلا

إن الذي خلق الحديد وبأسه .. جعل الحديد لساعديك ذليلا

زحزحته فتخاذلت أجلاده .. وطرحته أرضًا فصل صليلا

أما جبران خليل جبران فقال عن البطل المصري:

يا فتى الفتيان أحسنت البلاء … فى المباراة وحققت الرجاء

وأريت الغرب ما بالشرق من … قدرة يبرزها حين يشاء

وفاته:

توفى السيد نصير عام 1974 عن عمر يناهز 69 عاما وأقيمت بطولة الإسكندرية باسمه تكريما له.

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