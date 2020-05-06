لايف في الجول – وائل جمعة: لو كنت مكان عاشور سأعتزل داخل الأهلي

لو كان وائل جمعة في موقع حسام عاشور الحالي مع الأهلي، كان سيفضل الاعتزال داخل الأهلي. هكذا اختار صخرة دفاع الأهلي ومنتخب مصر.

وقال وائل جمعة في تصريحات عبر لايف في الجول: "رحيل الثلاثي الكبير شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور خسارة كبيرة".

وأضاف "إكرامي اتخذ قراره والأهلي حاول إثنائه بسبب أهميته في غرفة الملابس، أما عاشور فبعيد عن الملعب وأظن أن فايلر أراد إراحة باله من مشاكل عدم إشراك عاشور. أما فتحي فكنت أتمنى بقائه، وهو تاريخ كبير ولديه حق في الاختيار".

مدافع الأهلي التاريخي أتبع "لو كنت مكان حسام عاشور؟ سأعتزل في الأهلي، وهو ابن من أبناء الأهلي وحصل على عرض لم يقدم لنا من قبل".

وواصل "أفضل مباراة في مسيرتي؟ مباراتي الصفاقسي والترجي في نهائي 2006 و2012".

جمعة أكمل "أفضل مباراة مع المنتخب؟ مباراة الكاميرون في نهائي كأس أمم إفريقيا 2008، ومباراة أنجولا التي راقبت فيها فلافيو و(اديته علقة كورة). لم يكن مصدقا أنني سأكون بهذه القوة ضده".

وأتم "أصعب مهاجم لعبت ضده؟ واين روني في مباراة إنجلترا الودية. قوي بدنيا ومتحرك ولا أحب اللعب ضد المهاجم القصير، يكون أصعب في اللعب عليه".

حسام عاشور ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري. الأهلي أخطر اللاعب بأنه لن يستمر مع الفريق بعد نهاية الموسم.

حسام عاشور يلعب مع الفريق الأول في النادي الأهلي منذ عام 2003 ومستمر حتى الآن.

صاحب الـ34 عاما حصد 35 لقبا في مسيرته مع الأهلي، جعلوه الأكثر تتويجا في تاريخ النادي.

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