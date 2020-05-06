مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: جوميز سعيد بالإقامة في مصر ويسعى لتواجد أسرته

كشف أدهم السلحدار المدرب العام بالإسماعيلي أن ديديه جوميز المدير الفني للفريق سعيد بالإقامة في مصر ويسعى لتواجد أسرته معه.

وقال السلحدار: "جوميز سعيد بالإقامة في مصر في ظل ما يعانيه العالم من مواجهة فيروس كورونا".

وشدد "المدرب الفرنسي يشعر بالأمان صحيا في مصر ويراها أفضل من أي مكان آخر بعيدا عنها".

وتابع المدرب العام بالإسماعيلي "جوميز تحدث معي وأبلغني برغبته في تواجد زوجته وابنه ووالده المتواجدين في فرنسا حاليا".

وأضاف السلحدار "يتابع جوميز حاليا تدريبات اللاعبين عبر شبكة التواصل الاجتماعي بجانب حرصه على متابعة أوزان اللاعبين".

وأتم تصريحاته "حذر اللاعبين من زيادة الوزن وإلا سيتعرض للعقوبة وذلك حرصا على اللياقة البدنية".

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