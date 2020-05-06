كرة سلة - صالح الماجري يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن صالح الماجري لاعب ريال مدريد ومنتخب تونس لكرة السلة عن إصابته بفيروس كورونا.

وكشف الماجري في تصريحات لقناة بي إن سبورت نقلها موقع فووت 24 التونسي عن تعرضه للإصابة بالفيروس بعد إجراء الكشف الطبي.

وقال الماجري: "هناك لاعب أمريكي في صفوف الفريق تعرض للإصابة بالفيروس وتقرر إقامة تحاليل للجميع".

وكشف الماجري "أثبتت التقارير وجود 6 حالات إيجابية بالفريق الملكي".

وأوضح الماجري "أصبت ضمن 4 لاعبين بالإضافة إلى المعد البدني والمدير الفني".

وعن سر الإصابة قال: "قد تكون بسبب التواصل مباشرة مع اللاعب الأمريكي".

وتابع "أو ربما تكون من المباراة التي خاضها الفريق في مدينة ميلانو بالدوري الأوروبي في مارس الماضي".

وأتم الماجري تصريحاته "يدخل المصابون في حالة عزل وفي انتظار التحاليل الأخرى".

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