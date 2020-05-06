لايف في الجول - وائل جمعة يكشف لأول مرة.. تجربة احتراف لم تكتمل في إنجلترا

الأربعاء، 06 مايو 2020 - 19:58

كتب : FilGoal

وائل جمعه مصر

كشف وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر التاريخي عن تجربة احتراف في إنجلترا لم تكتمل.

وقال وائل جمعة في تصريحات عبر لايف في الجول: "كنت قريبا من الاحتراف أكثر من مرة. لكن الاحتراف (بيزنس) وكنت قد أصبحت كبيرا في السن، في وقت تحب الأندية الأوروبية فيه أن تستثمر في اللاعبين الصغار".

وأضاف "في 2006 شاهدوا مستواي في أمم إفريقيا وأعجبوا بي كثيرا. سافرت إلى إنجلترا وتدربت لمدة أربعة أيام مع فريق بلاكبيرن في الدوري الممتاز".

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وواصل "كانوا يريدون ضمي، لكن الأهلي رفض التفريط في تماما".

جمعة أتم "لست حزينا على عدم احترافي، فقد صنعت تاريخا في الأهلي".

منتخب مصر حصل على كأس الأمم الإفريقية 2006 في مصر، وكان وائل جمعة أحد الأعمدة الأساسية في صفوف المنتخب طيلة البطولة.

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وائل جمعة منتخب مصر بلاكبيرن
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