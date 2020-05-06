مرتجي: لا نمانع إلغاء الدوري إذا قررت الدولة ذلك. ونطالب بالتتويج على طريقة سان جيرمان

لا يمانع خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي إلغاء الدوري هذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا إذا رأت الدولة ذلك، لكنه يطالب بتتويج الأهلي باللقب في تلك الحالة.

وقال خالد مرتجي في تصريحات إذاعية لإذاعة أون سبورت إف إم: "الأهلي لا يُمانع إلغاء الدوري بسبب وباء كورونا إذا كان هذا هو قرار الدولة، لأن الدولة هي رب الأسرة وعلينا جميعا احترام قراراتها".

وتابع "لا نتمنى إلغاء الدوري ونرغب في استئناف النشاط الرياضي، لأن الخسائر ستكون قاسية وكبيرة على الجميع، ونرغب في أن يعمل الجميع من أجل عودة الدوري، خاصة وأن هناك دول أوروبية كثيرة تفكر في استئناف النشاط رغم معاناتها من وباء كورونا".

مرتجي استطرد "إذا تم إلغاء الموسم. نرغب في تطبيق النموذج الفرنسي بتنصيب الأهلي بطلاً للدوري كما حدث مع باريس سان جيرمان الذي تم إعلانه بطلاً للدوري الفرنسي بعد إلغاء المسابقة على خلفية جائحة كورونا".

وأوضح "الأهلي متصدر المسابقة بفارق كبير عن أقرب منافسيه، لذا فهو الأحق بالتتويج باللقب إذا ما كان إلغاء المسابقة قرارا نهائيا ومن جانب الدولة، لكنني أتمنى إيجاد حلول لاستئناف النشاط لأن هذا في مصلحة الجميع تقريبا".

واستمر "رفضنا في المجلس تخفيض العقود سواء بالنسبة للاعبين أو المدربين، وهذه كانت رؤية محمود الخطيب رئيس النادي الذى أوصى في البداية بعدم المساس برواتب العمال والعقود. النادي يبحث عن موارد دخل إضافية من خلال جهود الزملاء في المجلس".

ويرى مرتجي أن المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب أنجز ما يقرب من 80% من برنامجه الانتخابي حتى الآن رغم الظروف الصعبة التي تعرض لها.

وأوضح مرتجي "المجلس يقدم خدمات جيدة لأعضائه وما تحقق في المجلس الحالي لم يتحقق في مجالس كثيرة سابقة".

مرتجي أتبع "المجلس الحالي يسير في اتجاهين. الأول هو خدمة الأعضاء، وهذا يسير بشكل رائع وجيد بشهادة الجميعة العمومية، والاتجاه الثاني هو تقوية فريق الكرة بصفقات قوية وبالتعاقد مع مدرب جيد هو السويسري رينيه فايلر".

مرتجي أكمل "سعيد بتواجدي الحالي في المجلس الأحمر، وأرفض التلميح أو التفكير في انتخابات الأهلي المقبلة لأن ما يشغلني هو خدمة الكيان وهذا ما تعلمته من والدي الراحل الفريق مرتجي ومن عظماء كثيريين تعلمت منهم الإدارة أمثال وحسن حمدي وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد".

وواصل "أرفض العمل خارج النادي. في الأهلي أعمل وفق مبادئ وتقاليد يسير عليها الجميع وتساعد على النجاح، وهذا غير موجود في أي مؤسسة رياضية مصرية أخرى غير الأهلي".

عضو مجلس الأهلي أكمل "أرفض خوض انتخابات أي جهة أخرى خارج الأهلي ولا العمل خارجه. نحن نعمل من أجل كيان وليس بيننا من يهوى البحث عن (شو إعلامي) ولا مناصب ولا أغراض خاصة وليس بيننا من يتحدث يومياً في الإعلام".

وأتم "أعتبر محمود الخطيب شقيقي الأكبر. فهو مُخلص للكيان ولم أر أحدا يعمل لصالح الأهلي أو لا يفكر إلا في خدمة النادي رغم أوجاعه وألامه مثله. الخطيب (بيموت نفسه عشان الأهلي)".

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