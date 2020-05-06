رسميا - شفاء ديبالا من فيروس كورونا

أعلن نادي يوفنتوس عبر موقعه الرسمي شفاء لاعبه باولو ديبالا من فيروس كورونا.

وكان ديبالا قد أصيب بفيروس كورونا الشهر الماضي وجاء اختباره إيجابيا أربع مرات.

وأوضح نادي يوفنتوس أن ديبالا أجرى الفحص الطبي وفقا لبروتوكول الاتحاد الإيطالي للتأكد من فيروس كورونا وجاءت نتيجته إيجابية.

وأعلن نادي يوفنتوس أن سلبية عينة ديبالا تعني شفاء اللاعب وأن لم يعد يخضع لنظام العزل المنزلي.

ومن المتوقع دخول ديبالا في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة بعد إعلان شفائه بشكل رسمي.

وأعرب ديبالا عن سعادته بالشفاء من فيروس كورونا عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتب ديبالا "وجهي يقول كل شيء، لقد تم شفائي في النهاية من فيروس كورونا".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

صفقات سقطت سهوا - دينلسون.. حينما تنام في برشلونة وتستيقظ في بيتيس

تقرير: الدوري الألماني لن يعود 15 مايو.. هذا أبكر موعد مقترح للاستئناف

فيديو في الجول – ماذا يعني "الكرة في مربع 7"؟

جيجز يعترف بفشله في تقليد ما فعله كلوب مع صلاح وماني

مقولات خالدة لـ صالح سليم: سيقولون عني زملكاوي.. ولا أساوي شيئا بدون الأهلي