نادي برازيلي سعى لضم روبن

يأمل نادي بوتافوجو البرازيلي في إقناع الهولندي آريين روبن في التراجع عن قرار اعتزاله وارتداء قميص الفريق.

الهولندي صرّح منذ أيام برغبته في العودة للعب كرة القدم قائلا: "بعد الاعتزال لم أفتقد كرة القدم في البداية، ولكن بعدها استعدت الذكريات وكانت لدي نية للعودة مرة أخرى".

واعترف ريكاردو روتينبرج نائب رئيس بوتافوجو بوجود اتصالات من أجل ضم الهولندي الطائر وقال في تصريحات نقلتها النسخة الأرجنتينية من صحيفة "آس": "الأمر صعب، هو لم يلعب منذ فترة طويلة، وإذا أراد بإمكانه براتب 4 أضعاف ما سنعرضه، هو يعلم اهتمامنا به وأبدى سعادته بذلك".

وتابع "أنه أفضل لاعب في كأس العالم 2014".

وكان ليونيل ميسي قد حصد جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2014 رغم الخسارة من ألمانيا في المباراة النهائية.

ولم يخض روبن أي مباراة منذ إعلان اعتزاله عقب نهاية الموسم الماضي بقميص بايرن ميونيخ، إذ سبق له أن ارتدى قمصان ريال مدريد وإيندهوفن وتشيلسي وجرونجين.

كما تحدث نائب رئيس النادي البرازيلي عن أبرز الأسماء التي يهتم بالحصول عليها في الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

وقال روتينبرج: "التوأم البرازيلي فابيو ورافائيل، وكذلك البرتغالي ريكاردو كواريزما من قاسم باشا التركي، الإيفواري سالمون كالو لاعب هيرتا برلين الألماني، ويايا توريه وجون أوبي ميكيل".

وسبق أن تفاوض النادي البرازيلي في وقت سابق مع يايا توريه وجون أوبي ميكيل لكن المفاوضات توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم وتوقف النشاط الرياضي.

ويضم الفريق في صفوفه حاليا الياباني كيسوكي هوندا لاعب ميلان الإيطالي السابق.

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