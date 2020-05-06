مرتجي: اتبعت استشارة جوميش ومورينيو قبل التعاقد مع فايلر.. مجلس الخطيب أنجز 80% من برنامجه

كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن استشارة الكثيرين قبل التعاقد مع ريني فايلر، واتبع نصيحة نونو جوميش وجوزيه مورينيو.

وقال مرتجي في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "حرصت على استشارة الكثيرين لجمع معلومات عن مدرب الأهلي الجديد قبل التعاقد مع فايلر".

وكشف "نجحت في التوصل لنونو جوميش نجم البرتغال وبدوره استطلع رأي جوزيه مورينيو بشأن أكثر من مدرب مرشح للأهلي وبينهم ريني فايلر".

وتابع مرتجي "من ضمن نصائح مورينيو الهامة التعاقد مع مدرب بدون اسم كبير لأن هذه النوعية من المدربين تصل للتشبع لتحقيق نجاحات كثيرة، لذلك الأفضل البحث عن مدرب جيد ومتعطش للبطولات".

وأوضح مرتجي "تحدث معي الخطيب وقال لي ستسافر غدا رفقة أمير توفيق إلى ألمانيا للتعاقد مع مدرب أجنبي دون أي تفاصيل".

وأضاف "جلسنا مع مدرب وكان قاب قوسين أو أدنى من الموافقة على عرض الأهلي لكنه تراجع فجأة وفي اليوم التالي نجد أنفسنا نبدأ من جديد في رحلة البحث عن مدرب".

وكشف "تحدثنا بعد ذلك مع ثلاث مدربين بينهم فايلر عن طريق الفيديو، وتكلمنا مع فايلر 3 مرات الأولى وصلت إلى 4 ساعات، ولا أنكر سعادتي بهدوئه وشخصيته وهو ما نقلته للخطيب".

مجلس الخطيب

وبالحديث عن مجلس إدارة الأهلي الحالي قال مرتجي: "أرى أننا أنجزنا ما يقرب من 80% من البرنامج الانتخابي رغم الظروف الصعبة".

وتابع "المجلس يسير في اتجاهين وهو خدمة الأعضاء وهذا يسير بشكل رائع بشهادة الجمعية العمومية والثاني تقوية فريق الكرة بصفقات قوية ومدرب جيد".

وأكد عضو مجلس الأهلي أنه سعيد بتواجده الحالي في المجلس الأحمر رافضاً التلميح أو التفكير في أنتخابات الأهلي المقبلة لأن ما يشغله هو خدمة الكيان وهذا ما تعلمه من والده الراحل الفريق مرتجي ومن عظماء كثيريين تعلم منهم الإدارة أمثال والده وحسن حمدي وكذلك الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد.

وشدد عضو مجلس الأهلي "أرفض العمل خارج النادي، في الأهلي أعمل وفق مبادئ وتقاليد يسير عليها الجميع وتساعد على النجاح وهذا غير موجود في أي مؤسسة رياضية مصرية أخرى غير الأهلي".

وتابع "أرفض خوض أنتخابات أي جهة أخرى خارج الأهلي ولا العمل خارجه، نحن نعمل من أجل كيان وليس بيننا من يهوى البحث عن "شو إعلامي" ولا مناصب ولا أغراض خاصة وليس بينا من يتحدث يومياً في الإعلام".

وأتم مرتجي حديثه عن قوة علاقته بمحمود الخطيب رئيس النادي قائلاً: "اعتبره شقيقي الأكبر، فهو مُخلص للكيان ولم أر أحدا يعمل للأهلي مثله أو يفكر في خدمة النادي رغم آلامه، الخطيب (بيموت) نفسه من أجل الأهلي".

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