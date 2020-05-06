لايف في الجول - وائل جمعة: سهولة تمثيل منتخب مصر أثرت بالسلب على اللاعبين.. وكوبر كان ذكيا

قال وائل جمعة نجم دفاع الأهلي ومنتخب مصر السابق إن سهولة تمثيل المنتخب أثر بالسلب على اللاعبين وطريقة تعاملهم مع المباريات، مشيرا إلى أن فترة هيكتور كوبر مع الفراعنة تسببت في ملل الجماهير من اللعبة. وذلك عبر "لايف في الجول"

وصرح وائل جمعة قائلا: "ما يحزنني أحيانا أن الجيل الحالي أصبحت الأمور بالنسبة له سهلة، الوصول لمنتخب مصر أصبح أسهل، وهذا يؤثر عليهم وعلى طريقة تعاملهم مع المباريات، بعكس جيلنا".

وواصل "عندما خسرنا كأس أمم إفريقيا 2019 تأكدت من رأيي وأن (هذا هو آخر الجيل الحالي) ربما يكونوا معذورين بسبب غياب الجمهور والمنافسة في الدوري".

وأكمل "فترة كوبر رغم نجاحها إلا أنها كانت سببا في (زهق) الناس من كرة القدم في مصر. كان ذكيا لأنه عرف إمكانيات لاعبيه لكنه أزاد كثيرا في الاهتمام بالدفاع وقام بتصغير حجم الملعب ولعب على نقطة القوة الوحيدة وهي المرتدات من خلال صلاح وتريزيجيه".

وتابع "مازال لدينا مشاكل في نوعية اللاعبين المتاحة. بين 2003 و2012 كان لدينا عددا من المهاجمين يستطيعون قيادة المنتخب وحاليا لا يوجد ولا لاعب، 5 محترفين في كل فريق في الدوري عدد كبير. مراكز كثيرة ماتت بسبب زيادة عدد المحترفين مثل المهاجم والظهيرين الأيمن والأيسر".

وعند سؤاله عن هل يجب تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري قال: "يجب تقليل عدد الأجانب في الدوري إلى 3، وأن يكونوا من الصف الأول، لا يصح أن نجلب لاعب أجنبي بديل".

هيكتور كوبر قاد منتخب مصر للتأهل لكأس الأمم الإفريقية 2017 لأول مرة منذ 2010، كما أنه قاد الفراعنة للعب في كأس العالم لأول مرة منذ 1990.

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