مرتجي: فاوضت جوزيه قبل التعاقد مع فايلر.. قدومه في 2010 من أهم الفترات

كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن التفاوض مع مانويل جوزيه أحد أبرزين المدربين في تاريخ النادي لقيادة الفريق قبل التعاقد مع ريني فايلر.

وقال مرتجي في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "تعاقدنا في عام 2000 تقريبا مع جوزيه، وكان محمود الخطيب المسؤول عن ملف المدرب الجديد"

وأضاف "طلب الخطيب مشورتي في بعض الأمور ووقتها تلقيت اتصالا من وكيل لاعبين يدعى سالم العراقي ورشح لي مانويل جوزيه".

وتابع مرتجي "عرضت الأمر على الخطيب وسافر رفقة ياسين منصور وتم التعاقد مع الساحر البرتغالي".

وعن حقيقة التفاوض مع جوزيه قبل انطلاق الموسم اعترف مرتجي "تقدم الأهلي بعرض لمانويل جوزيه قبل التعاقد مع ريني فايلر".

وكشف مرتجي "لكن المدرب البرتغالي رفض ذلك بعدما سبق وأعلن اعتزال التدريب لرغبته في البقاء بجوار أسرته".

وواصل مرتجي الحديث عن جوزيه قائلا: "من أبرز فترات جوزيه كانت عام 2010 لأننا كنا على وشك التعاقد مع وينفريد شايفر المدرب الألماني الذي حقق نتائج رائعة مع أكثر من مدرب ونادي إفريقي".

وتابع مرتجي "كنا حاضرون في مونديال الأندية بالإمارات.. وكنت متحمس للتعاقد مع مانويل جوزيه بعد نجاحات سابقة مع الأهلي رغم اقترابنا من شايفر".

وأضاف "بين شوطي أحد المباريات كنت أتواجد رفقة حسن حمدي ومصطفى مراد فهمي الذي كان من عشاق جوزيه، ونصح حمدي بالتراجع عن التعاقد مع شايفر والتعاقد مع جوزيه".

وأتم مرتجي تصريحاته "تحدثت مع جوزيه ورحب تماما بالعودة للأهلي لكنه اشترط موافقة حسن حمدي وتم التعاقد مع لبداية مرحلة جديدة من النجاحات".

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