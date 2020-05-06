متعب يوضح: لماذا يتعمد عدم الظهور داخل النادي الأهلي.. ورأيه في موقف عاشور

شرح عماد متعب نجم الأهلي السابق لماذا لا يتردد كثيرا على مقر القلعة الحمراء في الفترة الماضية منذ اعتزاله كرة القدم.

وقال متعب عبر قناة أون تايم سبورتس1:"أتعمد عدم الذهاب إلى النادي الأهلي لكي لا أضع ضغوط على المسؤولين بأنني أريد التواجد في أي منصب".

وأضاف "لكن علاقتي ممتازة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وكافة أعضاء مجلس الإدارة".

وعن بداياته مع الأهلي قال "من 2003 إلى 2008 كان عقدي مع الأهلي عقد ناشئين رغم أنني حصلت على لقبين أمم إفريقيا و3 دوري أبطال إفريقيا و4 دوري. رغم ذلك لم أشتك يوما".

وكشف القناص "وصلني عرضا إنجليزيا وسافرت إلى لندن واتفقنا وقلت لهم أنني سألعب آخر مباراة مع الأهلي أمام الزمالك قبل الانضمام لهم لكنهم رفضوا"

وتابع "بعد مفاوضات أخبرني وكيلي بأن ألعب ويفترض أنه حصل على موافقة النادي. لعبت المباراة ففوجئت في اليوم التالي بالنادي الإنجليزي يعلن فشل الصفقة. لم أحزن طبعا لأن الأهلي أهم".

وعن مستقبل حسام عاشور قائد الأهلي الحالي أنهى متعب حديثه "سعيد بعرض الأهلي لإقامة مباراة اعتزال له، وتطبيق تلك العادة من قبل الأهلي بعد اعتزالي لا يضايقني بل يسعدني لإن عاشور صديقي".

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