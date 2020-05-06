لايف في الجول - وائل جمعة: فايلر يشبه بعض صفات جوزيه.. وأتمنى عودة حجازي

قال وائل جمعة نجم دفاع الأهلي ومنتخب مصر السابق إن ريني فايلر مدرب فريقه الحالي يشبه بعض صفات مانويل جوزيه مدرب الفريق الأسطوري، لأنه مختلف عن كل من سبقه من الأجانب. وذلك في تصريحاته عبر "لايف في الجول".

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش الأهلي

وصرح وائل قائلا: "أرى في فايلر صفات من مانويل جوزيه، كل المدربين الأجانب الذين أتوا لتدريب الأهلي بعد جوزيه كانوا سعداء بمجرد تدريب الأهلي بعكس فايلر الذي يعرف المسؤولية الملقاة عليه، هو يريد صناعة تاريخ مثل جوزيه".

وأضاف "في الوقت الحالي فايلر يعمل بشكل سليم جدا في خلق الاعتماد على المجموعة بدلا من أي فرد، لذلك لا نلحظ تأثير غياب أي عنصر في أي مباراة".

"قوة الأهلي مع فايلر في الجماعية".

وواصل "هناك 3 لاعبين في أفضل مستوياتهم حاليا مع الأهلي، أفضل لاعب في مصر حاليا محمد الشناوي، وعلي معلول، هما الأكثر ثباتا في المستوى، ومعهما أليو ديانج. هما أساس أداء النادي الأهلي في الوقت الحالي".

وأكمل "الشناوي قدم أداء جيدا في كأس العالم، ثم تراجع مستواه، لكنه مع مدرب الحراس (ميشيل إياناكون) نجح في استرجاع مستواه وهو الآن في مرحلة النضج".

وتابع "الأهلي مقارنة بالسنوات السابقة لديه فريق جيد ومتكامل، ينقصه فقط المهاجم".

واسترسل" الأهلي يستطيع الفوز بدوري أبطال إفريقيا بشرط استكمال ما قدمه ضد صن داونز ضد الوداد المغربي في نصف النهائي وهذا لن يحدث إلا من خلال عودة الدوري".

وتطرق وائل للرد على سؤال من يكون خليفته في الملاعب قائلا: "خليفة وائل جمعة في الملاعب؟ لم أصبح وائل جمعة في يوم وليلة، ولكن هناك لاعبون لديهم مقومات جيدة والأهم هو الشخصية".

وواصل "الجيل الحالي أحيانا يشعر بالتشبع بالفوز في بعض مباريات الدوري. لو تريدون رؤية وائل جمعة أو بركات أو أبو تريكة جديد، يجب أن تتغير شخصية اللاعبين".

وتمنى وائل أن يعود أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون إلى الأهلي مجددا قائلا: أتمنى عودة أحمد حجازي للأهلي، والأهلي في حاجة لحجازي وكل لاعب مصري جيد. الأهلي طموحه الوصول لكأس العالم للأندية وحجازي لديه المقومات والشخصية اللازمة لذلك".

وأتم "حجازي من أفضل لاعبي الجيل الحالي في السمات الشخصية".

حجازي صاحب الـ29 عاما لعب للأهلي في الفترة من 2015-2017 قبل أن ينضم لفريق وست بروميتش الإنجليزي.

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