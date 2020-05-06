ماتري يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا

أعلن أليساندرو ماتري مهاجم ميلان ويوفنتوس السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيا.

وأصدر ماتري (35 عاما) بيانا، قال فيه "سأفتقد حياة لاعبي الكرة كثيرا، لكنني لا أود الشعور بالتشجيع مرة أخرى".

وأضاف "لم أتخيل أن أفوز بثلاثة ألقاب للدوري خلال مسيرتي. لا يمكنني الشكوى بخصوص أي شيء عن مسيرتي".

ماتري أتبع "حققت كل أحلامي مع كرة القدم، ولذلك فلست نادما على أي شيء".

أليساندرو ماتري فسخ تعاقده مع بريشيا خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، ليصبح بلا ناد، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.

ماتري بدأ مسيرته مع ميلان، قبل أن يلعب لعدة فرق صغيرة ثم ينتقل إلى كالياري في 2007، ومنهم إلى يوفنتوس في 2011، قبل العودة إلى ميلان في 2013.

محطات ماتري التالية كانت على سبيل الإعارة من ميلان. إلى فيورنتينا ثم جنوى، ثم يوفنتوس مجددا وأخيرا لاتسيو، قبل أن يرحل نهائيا إلى ساسولو ، ليلعب هناك أربعة مواسم وينتقل هذا الموسم إلى بريشيا معارا.

لكن مسيرة ماتري انتهت في محطة بريشيا بعدما خاض 8 مباريات، لم يسجل فيهم أي هدف، ليفسخ تعاقده مع الفريق ثم يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا.

ماتري يملك أيضا 7 مباريات دولية رفقة منتخب إيطاليا في الفترة من 2011 إلى 2015. سجل فيهم هدفا واحدا.

وتوج ماتري خلال مسيرته بـ6 ألقاب، كلهم رفقة يوفنتوس. بواقع ثلاثة ألقاب دوري، ولقبي كأس سوبر إيطاليا، ولقب كأس إيطالي وحيد.

والآن وبعدما توقف الدوري الإيطالي بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد وعدم معرفة موعدة عودة المسابقة بعد. قرر ماتري وضع حدا لمسيرته كلاعب أخيرا.

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