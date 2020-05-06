لايف في الجول – وائل جمعة: أي مدرب أجنبي بدلا من جوزيه لم يكن لينجح معنا والأمر ذاته مع شحاتة

قال وائل جمعة نجم دفاع الأهلي ومنتخب مصر السابق إنه لا يمكن لأي مدرب أن يحل محل مانويل جوزيه أو حسن شحاتة مع الأهلي ومنتخب مصر على الترتيب لأنه لا يمكن لأحد أن ينجح مثلهما. وذلك عبر "لايف في الجول".

وصرح وائل قائلا: "اللعب في غزل المحلة شرف لأي لاعب، لأنه ناد أخرج أسماء كبيرة ولاعبين عظام. لعبت مع آخر أجيال في المحلة لعبت لمنتخب مصر مثل خالد عيد والشورى، كانوا في أواخر مسيرتهم والنادي في حاجة للتجديد. كان هناك مدربا ألمانيا أراد تجديد دماء الفريق، وشوقي غريب كان مدربا لفريق الشباب، وتم تصعيدي كواحد من أصغر اللاعبين مع إكرامي عبد العزيز".

وأضاف "ثاني مباراة لي مع الفريق الأول للمحلة كانت ضد الأهلي، خسرنا 2-1 بهدفي فيلكس وكشري".

وواصل "لمدة عام كامل كنت أتدرب مع إكرامي عبد العزيز في تراك الخيل بنادي الشمس بأمر من محمود الجوهري الذي كان يهتم بالعامل البدني".

وأكمل "عندما انضممت للأهلي كان لدي خبرات وقدرات بدنية ساعدتني على الاندماج سريعا".

وتابع "أخطأت في لعب أول كرة في أول مباراة لي مع الأهلي ضد ريال مدريد، لعبت الكرة بقدمي الإثنين ووجدت زيدان وراؤول يضغطان علي وشتتها بأي شكل، وفي كرة بعدها راوغت روبرتو كارلوس وشعرت بزوال الضغط".

واسترسل "جوزيه شكل فارقا معنا في شخصياتنا، ساعدنا كثيرا على تخطي حواجز في مسيرة اللاعب المصري، وأهمها الخوف واستمرارية الفوز، عوامل كثيرة ساعدتنا حتى على الفوز بثلاثية كأس أمم إفريقيا".

وتابع "قبل مواجهة ريال مدريد، قال جوزيه لنا إن اللاعب الخائف لا يجب أن يشارك، وكان يقول إنه لو واجه ريال مدريد 100 مرة فسيفوز فريق مرة واحدة فلم لا تكون هذه المرة؟".

وأردف "سبب خسارة الدوري في الموسم الأول مع جوزيه؟ لم يكن يعلم عقلية اللاعب المصري وكان يظنها مثل اللاعب الأوروبي. فهم هذه الأمور في 3 أو 4 أشهر، خسرنا نقاطا في الدور الأول أبعدتنا عن صدارة الدوري، وعندما حدث الانسجام انطلقنا بشكل قوي".

واستطرد "البعض يقول إن أي مدرب أجنبي مكان جوزيه كان سينجح، هذا الأمر ليس حقيقيا، المجموعة كانت قوية شخصيا وفنيا لكن كل لاعب احتاج طريقة تعامل معينة وهو ما فعله جوزيه، وكذلك حسن شحاتة".

وأتم "60% من عمل جوزيه معنا كان خارج كرة القدم، من حيث تحضير للمباراة وتعامل نفسي، والـ40% المتبقية كانت كرة قدم".

مانويل جوزيه تولى تدريب الأهلي 3 مرات وقاد الفريق للفوز بـ20 لقبا، من بينها 6 بطولات دوري و4 دوري أبطال إفريقيا، كما حصل على ميدالية المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

حسن شحاتة المدرب التاريخي لمنتخب مصر قاد الفراعنة للفوز بكأس الأمم 3 مرات على التوالي.

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