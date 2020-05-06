تركيا تعلن استئناف دوريها 12 يونيو.. و"نخطط لاستقبال نهائي دوري الأبطال في أغسطس"

أعلن نيهات أوزديمير رئيس اتحاد الكرة التركي أن آخر بطولة تم إيقافها في أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا، سيتم استئنافها في 12 يونيو.

وقال أوزديمير في تصريحات نقلتها جريدة "صباح" التركية إن الدوري سيتم استئنافه بشكل طبيعي يوم 12 يونيو.

ولكن أوزديمير أوضح أيضا، أن نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري المزمع إقامته على استاد أتاتورك في إسطنبول، يمكن إقامته في أغسطس المقبل.

وبالنسبة لدوري الأبطال، فهناك مباريات لم تحسم بعد في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال مثل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وتشيلسي ضد بايرن ميونيخ وليون ضد يوفنتوس وبرشلونة ضد نابولي، في وقت يتجه يويفا إلى فكرة خوض المباريات المتبقية بوجود 12 فريقا للعب على استادات محايدة بنفس البنود التي ستحددها ألمانيا لاستئناف الموسم، وكل اللاعبين الذين سيشاركون سيخضعون للفحوصات بعد كل مباراة، مع وجود قيود على حدد الذين سيدخلون الاستاد.

الدوري التركي هو آخر دوري أوروبي توقف، حيث أعلنت السلطات هناك إيقافه في الأسبوع الثالث من شهر مارس قبل 8 جولات من نهايته، ويتصدره طرابزون سبور بفارق الأهداف عن بلدية إسطنبول.

وبالنسبة لإجراءات العودة، فقد قال أوزديمير إنه يستهدف إنهاء الموسم في 26 يوليو المقبل

وستلعب الأندية مبارياتها على ملاعبها دون جمهور.

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