أندية إسبانيا تستعد للعودة: ميسي وسواريز يخضعان للفحوصات وبنزيمة أول الحاضرين

الأربعاء، 06 مايو 2020 - 13:40

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي يحضر للخضوع لفحوصات فيروس كورونا

تستعد أندية الدوري الإسباني للعودة للتدريبات مرة أخرى، إذ بدأت منذ يوم الأربعاء استدعاء لاعبيها للخضوع للفحوصات تمهيدا للعودة.

لويس سواريز

النادي : برشلونة

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة
ريال مدريد

وعاد نجوم فريق برشلونة إلى مقر فريقهم للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووصلوا إلى مقر التدريبات من أجل الفحص.

وتواجد كل من ليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس ولويس سواريز كل في سيارته بعيدا عن الآخر، فيما شوهد كل من أنطوان جريزمان وأرتورو فيدال يرتديان الكمامات.

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وشدد نادي برشلونة على ضرورة الحفاظ على المسافة الآمنة بين كل لاعب والآخر وعدم التواصل حتى نهاية الفحوصات.

Luis Suarez arrives at the Joan Camper facility

فيما لم يُعرف بعد مصير اللاعبين الذين تواجدوا خارج البلاد هل سيتواجدون ضمن حجر صحي لـ14 يوما أم يخضعون لفحص مباشر.

Antoine Griezmann also donned a mask as he waited inside his car

وكان فرينكي دي يونج لاعب برشلونة خارج إسبانيا وتواجد في هولندا موطنه قبل أن يعود منذ يومين تمهيدا لاستئناف التدريبات.

الأمر ذاته اتبعه ريال مدريد، إذ عاد لاعبوه إلى مقر تدريبات النادي بجانب زين الدين زيدان مدرب الفريق والطاقم الفني والطبي وبعض لاعبي ريال مدريد كاستيا تواجدوا في مجموعات صغيرة ومنفصلة عن بعضها البعض للخضوع لفحوصات فيروس كورونا.

Real Madrid start the de-escalation of lockdown

وتم استدعاء كريم بنزيمة كأول لاعب يخضع للفحوصات في ريال مدريد وفقا لصحيفة "أس" الإسبانية، الذي وصل في الثامنة والنصف صباحا، ومن بعده إدين هازارد ولوكا مودريتش وناتشو فيرنانديز ومارسيلو وفيرلان ميندي وجاريث بيل.

معظم لاعبي ريال مدريد لم يرتدوا قفازات أو أقنعة واقية الأمر الذي فعله ميسي وسواريز كذلك.

كذلك نشر نادي أتليتكو مدريد صورا لمدربه دييجو سيميوني بالكمامة والقفازات بعد خضوعه للفحوصات وفيتولو وماركوس يورنتي.

وتقتضي الخطة أنه في حالة عدم التعرض لأي انتكاسات أو اكتشاف حالات إصابة، فستعود الأندية للتدريبات في أسرع وقت، مع استئناف الموسم الجاري.

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