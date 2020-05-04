رسميا .. إلغاء الدوري البوركينابي دون تحديد بطل

الإثنين، 04 مايو 2020 - 18:17

كتب : محمد عبد العظيم

رحيمو بطل دوري بوركينا فاسو

قرر الاتحاد البوركينابي لكرة القدم إلغاء الدوري الموسم الحالي بسبب جائحة كورونا بعد الاجتماع الذي دار بين الأندية والاتحاد اليوم الإثنين.

وتقرر إنهاء الموسم دون تحديد بطل ودون هبوط أي ناد وتقرر أن يمثل فريق أف سي رحيمو بوركينا فاسو في النسخة المقبلة لدوري أبطال إفريقيا بصفته بطلا للموسم الماضي حسبما ذكر تقرير نشره موقع "سبورت دروم".

بينما سيشارك ساليتاس في الكونفدرالية والذي حل وصيفا للدوري في الموسم الماضي.

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أما عن الصاعدين من الدرجة الثانية فتقرر صعود ناديي أف سي ڤيتيسه و ليوباردز للموسم المقبل بعد ضمانهم التأهل من قبل توقف النشاط الكروي على أن يصبح عدد الأندية الموسم المقبل 18 ناديا.

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بوركينا فاسو رحيمو كورونا
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