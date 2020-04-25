مانشيني: من الأفضل عدم استكمال الموسم

السبت، 25 أبريل 2020 - 21:44

كتب : FilGoal

روبيرتو مانشيني - إيطاليا

اعترف روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب إيطاليا بأنه من الأفضل عدم استكمال مسابقة الدوري، لكنه سيعمل للتعامل مع تأثير تلاحم المواسم.

مانشيني قال لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت": "لأكون أمينا، لقد شعرت بالملل من بقائي في المنزل، 60 يوما كافية لتجعل أي شخص مجنون".

وتابع "أحاول التدرب في الصباح إذا كان الجو جيد مسمتعا بالأمر في الشرفة، ما افتقده كثيرا رؤية والدّي وهو أكثر ما أقلق بشأنه، سماع قصص الناس الغير قادرة على توديع ذويهم بمثابة انكسار".

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وعن عودة الدوري الإيطالي في نهاية الموسم: "كمدرب للمنتخب، أود قوي أنه –من الناحية الشخصية- من الأفضل عدم استكمال الموسم، لأنه إذا لعبت هذا الكم من المباريات في الصيف، لن يكون هناك فاصل وسنعاني من كم كبير من الإصابات".

وأردف "على الرغم من ذلك، أعرف تشوق اللاعبين للعودة، وآمل أن ينتهي الأمر في أسرع وقت ممكن".

وأتم "علينا أن نتجمع في سبتمبر المقبل، لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم 2022، الأمر لن يكون سهلا وقد نضم أكثر من 24 لاعبا كالمعتاد، آمل أن يواصل المنتخب اللعب بنفس الجودة التي أحبها الجمهور والفوز".

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