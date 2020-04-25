هل يتفاوض الإسماعيلي مع علي غزال؟

السبت، 25 أبريل 2020 - 20:24

كتب : ياسر الشريف

علي غزال - مصر - إي سواتيني

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي صحة ما تردد مؤخرا حول دخول ناديه في مفاوضات مع علي غزال لاعب منتخب مصر ولاريسا اليوناني.

علي غزال

النادي : لاريسا

الإسماعيلي

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "لم ندخل في أي مفاوضات مع علي غزال".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الجهاز الفني لم يحدد احتياجات الموسم الجديد، وأعتقد أن اللاعب لن يكون من ضمن الخطط من الأساس".

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ويرى المصدر "ما يحدث هو استمرار للعبة وكلاء اللاعبين واستغلال أوقات سوق الانتقالات".

وتابع "ننتظر ما سيحدده الجهاز الفني من احتياجات الفريق، وبعدها نبدأ رحلة المفاوضات".

وعن التجديد لفخر الدين بن يوسف، أشار المصدر إلى "لم نحدد مبلغ معين للتجديد لفخر الدين".

وأتم "نرغب في استمرار اللاعب وتجديد عقده، ولكننا ننتظر عودته وبعدها نبدأ التفاوض معه".

وشارك علي غزال في 6 مباريات منذ انضمامه للاريسا اليوناني في يناير الماضي.

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