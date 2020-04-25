هل يتفاوض الإسماعيلي مع علي غزال؟

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي صحة ما تردد مؤخرا حول دخول ناديه في مفاوضات مع علي غزال لاعب منتخب مصر ولاريسا اليوناني.

علي غزال النادي : لاريسا الإسماعيلي

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "لم ندخل في أي مفاوضات مع علي غزال".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الجهاز الفني لم يحدد احتياجات الموسم الجديد، وأعتقد أن اللاعب لن يكون من ضمن الخطط من الأساس".

ويرى المصدر "ما يحدث هو استمرار للعبة وكلاء اللاعبين واستغلال أوقات سوق الانتقالات".

وتابع "ننتظر ما سيحدده الجهاز الفني من احتياجات الفريق، وبعدها نبدأ رحلة المفاوضات".

وعن التجديد لفخر الدين بن يوسف، أشار المصدر إلى "لم نحدد مبلغ معين للتجديد لفخر الدين".

وأتم "نرغب في استمرار اللاعب وتجديد عقده، ولكننا ننتظر عودته وبعدها نبدأ التفاوض معه".

وشارك علي غزال في 6 مباريات منذ انضمامه للاريسا اليوناني في يناير الماضي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

اختفوا في ظروف غامضة - وليد قنديل.. رقم 1 الذي عاصر 6 رؤساء لـ الزمالك

أجانب منسيون - بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري

كمال درويش ردا على بونفرير: ايه الهبل ده!

الحضري يرد بقوة على بونفرير

السقا يروي كيف أصاب نادر السيد قبل أن يمزق شباك الجزائر