حكام في المواجهة – أحمد حسام طه: يد أحمد سامي طاردتني في الشارع.. ولن أنسى دربي المغرب

"الطرف الأضعف" هكذا يوصف الحكام دائما بأنهم من يتم تعليق أي سقوط بسبب قراراتهم.

فماذا يحدث بعد أي قرار مثير للجدل؟ هل يتخطى الأمر الملعب أم يمتد للشارع؟ كيف يتعامل الحكم مع الاستفزازات الجماهيرية؟

الحكام يجيبون لـFilGoal.com في سلسلة حكام في المواجهة.

والحلقة الأولى مع الحكم الدولي المساعد أحمد حسام طه.

أكثر قرار جدلي اتخذته وكان صائب؟

حالة طرد قمت باحتسابها في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين مازيمبي واتحاد العاصمة الجزائري في ملعب الأخير وتسببت في طرد لاعب مازيمبي ولم ير جهاد جريشة الواقعة.

أصعب مباراة خضتها؟

الوداد والرجاء في البطولة العربية والتي انتهت بالتعادل 4-4 في مفاجأة غير متوقعة وكانت صعبة للغاية.

كان هناك أكثر من قرار علي اتخاذه سريعا.

كذلك قمة الأهلي والزمالك بعد غياب 18 عاما للتحكيم المصري عن لقاءات القمة وكانت في السوبر المصري في عام 2015.

أكثر لاعب دائم الاعتراض في الملعب؟

إسلام عيسى لاعب بيراميدز الحالي يعترض دائما على أي قرار وعلى حالات التسلل ويُمثل كثيرا.

مباراة تمنيت أن تشارك فيها تحكيميا؟

نهائي كأس العالم بالطبع.

مباراة فكرت في الاعتذار عنها؟

في دوري الدرجة الثانية اعتذرت عن بعض المباريات في تحديد الصعود والهبوط لأن تلك المباريات لن تعطي للحكم بل تكون ضده، أما في الدوري الممتاز فلم أعترض.

موقف طريف حدث لك في مباراة؟

في لقاء الرجاء والوداد قام الجمهور بإلقاء الزجاجات علي وهتف ضدي كثيرا ولكنني تصرفت بشكل هادئ وشربت المياه من الزجاجات الملقية علي.

موقف جمعك بالجمهور بعد قرار جدلي؟

لقاء الزمالك ومصر المقاصة الشهير بيد أحمد سامي جمهور الزمالك في الشوارع كان يحاورني كثيرا حول القرار وأقول لهم إنني لم أر الواقعة في الملعب وظلت الواقعة تطاردني في الشوارع كثيرا.

هذه المباراة بسببها ظللنا نجلس في غرفة الملابس لفترة طويلة بقرار من سلطات الأمن وكانت ضجة كبيرة.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

اختفوا في ظروف غامضة - وليد قنديل.. رقم 1 الذي عاصر 6 رؤساء لـ الزمالك

أجانب منسيون - بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري

كمال درويش ردا على بونفرير: ايه الهبل ده!

الحضري يرد بقوة على بونفرير

السقا يروي كيف أصاب نادر السيد قبل أن يمزق شباك الجزائر