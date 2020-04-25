طارق السيد: بكيت عندما سجلت ضد الزمالك بسبب الجمهور.. وعلمت بقرار رحيلي في العمرة

عاد طارق السيد نجم الزمالك الأسبق بالذاكرة للوراء ليتحدث عن كواليس هدفه بقميص المصرية للاتصالات في مرمى القلعة البيضاء عام 2008.

طارق السيد رحل عن الزمالك في 2008 إلى المصرية للاتصالات تحت قيادة حلمي طولان، ونجح في هز شباك فريقه السابق في لقاء انتهى بفوز الفارس الأبيض 4-2 بعدما كان مهزوما 2-0.

وقال طارق السيد: "كنت حزينا للغاية بأنني سجلت في الزمالك، وبكيت بسبب جمهوره".

وأوضح في تصريحاته عبر أون تايم سبورتس "جمهور الزمالك هتف باسم وشجعني رغم أنني سجلت في مرمى الزمالك، موقف كان صعبا للغاية علي وبكيت بسببه".

وأضاف "رحلت من الزمالك في توقيت صعب جدا رغم أنني كنت في مستواي وكنت أتواجد مع المنتخب".

وتابع "كنت في العمرة وتحدث معي أحد الإداريين في النادي ليخبرني بأن النادي قرر الاستغناء عني. كان موقفا صعبا للغاية وكنت قد حصلت قبلها مباشرة على كأس مصر مع النادي".

وأكمل حديثه قائلا: "تربيت داخل الزمالك وقرار الاستغناء عني كان صعبا للغاية. تواجدي في العمرة هون عليا الخبر".

واستمر "تلقيت بعضها العديد من الاتصالات من أندية ووكلاء وقررت بأنني سأنتظر حتى أعود مصر لأقرر. صليت صلاة استخارة وبعدها اتخذت قراري مباشرة باللعب مع حلمي طولان".

وأتم "كان لدي العديد من العروض ولكنني فضلت اللعب مع حلمي طولان لأنه يعرفني جيدا منذ الصغر".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

اختفوا في ظروف غامضة - وليد قنديل.. رقم 1 الذي عاصر 6 رؤساء لـ الزمالك

أجانب منسيون - بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري

كمال درويش ردا على بونفرير: ايه الهبل ده!

الحضري يرد بقوة على بونفرير

السقا يروي كيف أصاب نادر السيد قبل أن يمزق شباك الجزائر