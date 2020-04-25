ريكورد: منافسة بين برشلونة ومانشستر سيتي على مدافع بنفيكا

كشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية عن صراع بين فريقي برشلونة ومانشستر سيتي على الظفر بخدمات روبن دياز مدافع بنفيكا.

وحسب الصحيفة البرتغالية، فإن كلا من برشلونة وماشستر سيتي، يريد ضد روبن دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صاحب الـ22 عاما يملك شرطا جزائيا في تعاقده مع بنفيكا، قيمته 100 مليون يورو.

خورخي مينديش وكيل أعمال روبن دياز، يرتبط بعلاقة جيدة ببرشلونة ومانشستر سيتي، ما يسهل انتقاله لأي منهما.

ويلعب دياز مع الفريق الأول لـ بنفيكا للموسم الثالث على التوالي.

وكان دياز أحد أفراد منتخب البرتغال الحائز على بطولة دوري أمم أوروبا في العام الماضي.

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