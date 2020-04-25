طارق السيد: الأهلي فاوضني 3 مرات.. ومنطقي أن أطلب رقما أعلى من أبو تريكة وبركات

السبت، 25 أبريل 2020 - 19:25

كتب : FilGoal

طارق السيد

كشف طارق السيد نجم الزمالك الأسبق كواليس مفاوضاته السابقة مع الأهلي، والتي حدثت 3 مرات من قبل.

وقال طارق السيد: "الأهلي فاوضني 3 مرات وجلست مع مسؤولية 3 مرات. ولكنني لم أوقع على أي عقود".

وأضاف في تصريحاته عبر أون تايم سبورتس "لا يصح أن ترفض دعوة الجلوس معك، حتى لو لن تذهب إلى هناك. المفاوضات مع الأهلي كانت مع كل مرة يقترب عقدي من نهايته مع الزمالك ولم أوافق في أي مرة. اخترت المكان الذي تربيت فيه".

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وتابع "المرة الأولى كانت مع في منزل عدلي القيعي وفي حضور جمال جبر، بينما المرة الأخيرة كانت في منزل محمود الخطيب".

وأكمل حديثه قائلا: "مانويل جوزيه تحدث معي هاتفيا، وقتها كنت في منزل أحد أصدقائي الذي كان مشجعا للأهلي، وتعجب من طريقة كلامي في الهاتف وعندما سمع اسم جوزيه كاد أن يصاب بالجنون وتحدث معي كثيرا لإقناعي بالانضمام للأهلي".

وعن طلبه الحصول على مقابل مادي أعلى مما يحصل عليه محمد أبو تريكة ومحمد بركات وقتها، قال السيد: "كان من الطبيعي بالنسبة لي أن أفعل ذلك".

وأوضح "لاعب قادم في صفقة مجانية، ومن النادي المنافس، ومطلوب بالاسم من المدرب الذي مقتنع بك تماما ويريدك بأي شكل، كان منطقي أن أفعل ذلك".

واستكمل "لم تعجبني طريقة الأهلي في الكلام معي. أخبروني بأنني "جاي الأهلي وهتاخد بطولات وهتلعب كأس العالم للأندية" وجدت تمجيدا كبيرا جدا في المكان، و"تفطيس" في المكان الآخر، ومن هنا لم يعجبني الأمر".

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