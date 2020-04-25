لايف في الجول – الحضري: جوزيه "الأفضل مع المعلم" سبب اعتزالي.. وتريكة الأعظم في التاريخ حاليا‎

كشف عصام الحضري الحارس الأسطوري لمنتخب مصر عن أسرار جديدة تخص مسيرته، ومنها كواليس لخلافه مع مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للأهلي.

عصام الحضري النادي : معتزل

الحضري كان ضيف FilGoal.com في بث مباشر عبر إنستاجرام وهذه أهم تصريحاته..

جوزيه السبب في اعتزالي

"الكل يعلم أنني ومانويل جوزيه كان بيننا ما صنع الحداد، لكننا كنا محترفين في تعاملنا".

"عندما عدت من سويسرا، لاعبو الأهلي تلقوا تعليمات بعدم التعامل معي".

"سمعت بعد أن ذهبت إلى سويسرا أن سيون كان يريد ضمي ليبيعني بعد ذلك إلى أرسنال. لم يحدثني أرسنال بشكل رسمي".

"أفتقد محمد أبو تريكة ووائل جمعة كثيرا".

"جوزيه كان يقول إنه رئيس جمهورية الأهلي.. كيف ذلك؟! كان معه لاعبين رائعين حققوا له الإنجازات".

"هذا لا يعني أن جوزيه كان مدرب سيء. أنا أعتبره أفضل مدرب مع حسن شحاتة، وبالمناسبة كانا يكملان بعضهما البعض".

"جوزيه كان يغضب بسبب قيامي بتصوير الإعلانات. في مرة خلال محاضرة قلد إعلانا قمت به لصالح إحدى الشركات".

"رغم كل المشاكل، جوزيه كان سببا في اتخاذي قرار الاعتزال".

"في أحد البرامج أثناء كأس الأمم 2019، تحدث معي وأقنعني أن أتدرب وألعب لنفسي، وأنني لن أحقق المزيد في كرة القدم (أكثر مما حققت)".

"جوزيه ذكي للغاية، في مرة كان في الأهلي ومعه كتاب عن التعامل مع الشخصية المصرية، يستطيع التعامل مع 50 لاعبا بشخصيات مختلفة".

تدريب المنتخب؟

"اسمي وتاريخي كان يمنحني الحق في تدريب حراس المنتخب، أنا وكل جيل الثلاثية نستحق هذا الأمر دون الحديث عن الشهادات. نمتلك الخبرات اللازمة".

"أحمد حسام ميدو عرض علي تدريب حراس المقاصة، لكنني رفضت لأنني لا أريد العمل حاليا. لكن أنا لدي نقطتي ضعف، منتخب مصر وكيان النادي الأهلي. لو طلبني منتخب مصر للعمل في غرف الملابس سأوافق".

"خضت معايشات في تركيا وهونج كونج، وكذلك كنت ذاهبا إلى ألميريا في إسبانيا، وفي أياكس أمستردام وفي يوفنتوس قبل تفشي فيروس كورونا".

"تقدمت للرخصة C من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كذلك".

أبو تريكة الأفضل؟

"فترة كوبر، هي الأفضل بعد الثلاثية. كان هناك قرارا بالنجاح ونسيان الانتماءات، كان هناك نظام والتزام وترابط وحب للبلد".

"أعتبر جيانلويجي بوفون مثلي الأعلى، وكان خلف قراري بالتخلي عن (البنطلون) وارتداء الشورت، كذلك فكري صالح وأحمد ناجي".

"دروجبا صديقي العزيز، بيننا ود متبادل. لكننا دائما على تواصل. رغم كل من واجه في مسيرته اختارني كأصعب منافس".

"الأفضل في تاريخ مصر في الوقت الحالي؟ محمد أبو تريكة.

"أبو تريكة كلمني (بعد التأهل لكأس العالم) وقال لي انت بتنيمني وهتلعب كأس عالم".

"من سيتخطى أبو تريكة؟ صلاح. صلاح لعب في أوروبا ولكنه لم يتوج بكأس الأمم، أما أبو تريكة فلم يلعب في أوروبا لكنه توج بكأس الأمم".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

اختفوا في ظروف غامضة - وليد قنديل.. رقم 1 الذي عاصر 6 رؤساء لـ الزمالك

أجانب منسيون - بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري

كمال درويش ردا على بونفرير: ايه الهبل ده!

الحضري يرد بقوة على بونفرير

السقا يروي كيف أصاب نادر السيد قبل أن يمزق شباك الجزائر