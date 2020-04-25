ضياء السيد يرد عبر في الجول على تصريحات بونفرير

رد ضياء السيد مدرب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق على تصريحات جو بونفرير مدرب المارد الأحمر الأسبق بخصوص أسباب خسارة دوري موسم 2002-2003.

المدرب الهولندي الذي قاد الأهلي في ذلك الموسم زعم أن تعليمات عليا جاءت للفريق لكي يخسر البطولة في آخر 3 جولات لصالح الزمالك. (طالع ما قاله)

وقال ضياء السيد الذي كان أحد أعضاء الجهاز الفني في الأهلي وقتها: "أؤكد أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة".

وأضاف في تصريحاته عبر FilGoal.com "لا أعرف لماذا قال بونفرير هذا الكلام غير الصحيح، وإذا كان حدث بالفعل فلماذا صمت عنه كل هذه المدة وتذكر ذلك الآن بعد مرور 17 عاما".

وتابع "خسرنا الدوري بسبب سوء توفيق غريب صادفنا في لقاء إنبي".

وأوضح "أهدرنا العديد من الفرص السهلة مثل فرصة جيلبرتو ومحمد فضل، إلى جانب تعرض أحمد بلال هداف الفريق وقتها لإصابة".

وأكمل حديثه قائلا: "لاحت فرصة وحيدة لإنبي ونجح سيد عبد النعيم وقتها في تسجيلها".

وأتم "ما قاله بونفرير غير صحيح بالمرة".

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واستنكر أيضا عصام الحضري، حارس الأهلي آنذاك، تصريحات بونفرير. (التفاصيل)

بينما جاء رد كمال درويش رئيس الزمالك السابق أكثر عنفا على تصريحات مدرب الأهلي الأسبق. (طالع التفاصيل)

كان الأهلي في حاجة إلى هدف ليجبر الزمالك على مباراة فاصلة، ولهدفين ليتوج بالدوري، لكنه خسر في الجولة الأخيرة أمام إنبي ليخسر اللقب لصالح غريمه التقليدي.

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