بودكاست "على الخط" – ما الذي يُكتب في عقود اللاعبين.. طلب رونالدينيو الغريب ومنع السفر للفضاء

السبت، 25 أبريل 2020 - 19:16

كتب : إسلام مجدي

بودكاست في الجول

كثير من الأسئلة تدور في عقل المشجع معظمها يكون دائما عن الكواليس من "على الخط" بعيدا عن المستطيل الأخضر.

FilGoal.com يصحبكم في رحلة من خلال حلقات بودكاست "على الخط" ستكون مختلفة تماما، تناقش العديد من الأمور التي تشغل بالكم، مثل ما الذي يدور بين النادي واللاعب أثناء التعاقد؟ كيف يرى الحكام اللاعبين وكيف يتعاملون معهم؟ ما أهمية الإحصائيات في كرة القدم؟ وغيرها من الأمور.

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ما الذي يدور حينما يتعاقد اللاعب على البنود الشخصية مع ناديه؟ هل سمعت يوما عن ناد وضع بندا في عقد لاعبه يمنعه من السفر إلى الفضاء؟ أو لاعب طلب وضع 50 بندا مختلفا لتجديد عقده مع نوتينجهام فورست؟

إليكم كواليس ما يحدث في التعاقد على البنود الشخصية بين النادي واللاعب في الحلقة الأولى من "على الخط".

لنستمع سويا إلى الحلقة الأولى

ناقشني

المصدر:

ذا أثليتك

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