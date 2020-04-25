الإسماعيلي لـ في الجول: من الأفضل إلغاء الموسم الحالي.. ولا نمانع إعلان الأهلي بطلا للدوري

السبت، 25 أبريل 2020 - 16:04

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

شدد صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي أنه من الأفضل – من وجهة نظره – إلغاء الموسم الحالي.

ويتوقف النشاط الكروي في مصر منذ منتصف مارس الماضي في محاولة لمحاصرة تفشي فيروس كورونا الذي سجل أكثر من 4000 حالة في مصر.

وقال المنياوي لـFilGoal.com: "من الأفضل في ظل الأوضاع الحالية، أن نبدأ في الاستعداد للموسم الجديد".

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وشدد "لا يمكن أن نتحمل تلاحم موسمين، اللاعبون لن يتحملوا تلك الأوضاع".

وأردف "عدد من الأندية لا ترغب في عودة الدوري واستئناف مسابقة الموسم الحالي. لا نمانع إعلان الأهلي بطلا للمسابقة إذا أراد اتحاد الكرة ذلك".

وأكمل "من الأفضل استغلال فترة التوقف في الاستعداد للموسم المقبل. الأندية ستحتاج من شهر ونصف لشهرين لاستعادة لياقة المباريات".

وأتم "من الأفضل أن نعود للتدريبات في يونيو أو يوليو استعدادا للموسم الجديد".

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