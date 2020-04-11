تقرير: برشلونة ما زال يريد بيرنارديسكي

السبت، 11 أبريل 2020 - 20:35

كتب : FilGoal

فيديريكو بيرنارديسكي - يوفنتوس

جدد نادي برشلونة رغبته في التعاقد مع فريدريكو بيرنارديسكي جناح يوفنتوس خلال الصيف الجاري.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يجهز عرضا لضم بيرنارديسكي خلال الصيف المقبل، في صفقة تضم انتقال إيفان راكيتيتش إلى يوفنتوس.

بيرنارديسكي كان هدفا أيضا لـ ميلان في الفترة السابقة، إذ أرادوا مبادلته مع يوفنتوس بلوكاس باكيتا.

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صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 24 مباراة مع يوفنتوس. سجل فهيم هدفا وصنع آخر.

كان بيرنارديسكي قد انضم إلى يوفنتوس في 2017 قادما من فيورنتينا. ويملك اللاعب 24 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا.

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