سكولز: لم أفكر أبدا في ريال مدريد أو برشلونة لأن يونايتد كان الأكبر بالعالم

السبت، 11 أبريل 2020 - 10:53

كتب : FilGoal

بول سكولز

قال بول سكولز نجم مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق إنه لم يفكر أبدا في الرحيل عن الأول بسبب انتمائه الشديد للنادي ولأن الفريق الإنجليزي كان لا يقهر في ذلك الوقت.

وقال سكولز (45 عاما) في حواره مع إذاعة BBC:"لم أعرف مطلقا بأي فريق طلبني. تلقيت فقط مكالمة وحيدة من وكيل، الوكيل السابق لبريان روبسون، اتصل بي أثناء يورو 2000 ليسألني عن فكرة اللعب في إنتر ميلان، هذه المكالمة الوحيدة التي تلقيتها".

وواصل لاعب الوسط السابق "لم أسمع بأي شيء بعد ذلك والمدرب لم يقل لي أي شيء. كنت ألعب في فريق طفولتي، كنت أنتمي لمانشستر يونايتد، كنا نفوز بألقاب طوال الوقت".

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واستمر سكولز "لو قال لي المدرب إنه لا يريدني لرحلت إلى ناد كبير خارج البلد، لكني لم أحتاج أبدا للتفكير في برشلونة، ريال مدريد، أو ميلان لأني كنت في أكبر ناد في العالم".

وأتم سكولز الذي توج مع يونايتد بـ25 لقبا "لم نفز بدوري أبطال أوروبا كثيرا لكننا كنا جيدين مثل هذه الفرق، إن لم نكن أفضل".

ولعب سكولز في يونايتد منذ بداية مسيرته في 1993 وحتى اعتزل في 2011، ثم عاد مرة أخرى للفريق في يناير 2012 ليقضي موسما ونصف قبل تعليق حذائه.

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