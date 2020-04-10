أوليه الأرجنتينية تكشف كيف يقضي مارادونا يومه أثناء الحظر الصحي

الجمعة، 10 أبريل 2020 - 22:48

كتب : FilGoal

دييجو أرماندو مارادونا

كشف الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا كيف يقضي وقته أثناء تطبيق الحظر الصحي بسبب فيروس كورونا.

مارادونا مدرب فريق خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني يعيش رفقة جوني إسبوسيتو ابن أخيه وصديقه تشارلي.

وينتظر مارادونا معرفة مستقبل الموسم في الأرجنتين بعد توقف مباريات كأس الدوري الأرجنتيني عقب مرور أول جولة بسبب فيروس كورونا.

أخبار متعلقة
مارادونا يعرض تخفيض راتبه بسبب فيروس كورونا كاسانو: ميسي أفضل من مارادونا في ظل أسطورة - المالك الأول للقب "مارادونا الجديد" مارادونا عن كورونا: من الصعب تعليم دولة خلال 15 دقيقة

مارادونا قال لموقع "أوليه" الأرجنتيني: "لا يمكنني تحمل البقاء في المنزل أريد شم رائحة عشب الملعب".

En la intimidad de su hogar.

ووفقا للتقرير فأن مارادونا يستقيظ في الحادية عشر صباحا ويتحدث مع مساعده سيباستيان مينديز لوضع استراتجية قريبة حال استمرار الموسم أو على المستوى البعيد إذ تأجلت المسابقة للموسم المقبل.

ويستقبل يوما بعد يوم دكتور ليوبولدو لوك عالم في علم الحركة، والدكتور نيكولاس تافاريل لمتابعة تطور حالاته.

Haciendo bici con el kinesiólogo.

ولا يستطيع مارادونا القيام بنشاط بدني قوي بسبب العملية التي أجراها في ركبتيه، إذ يقضى وقته في مشاهدة التلفزيون والمباريات المُعادة أو الأفلام، وركوب الدراجة الثابتة لتمرين ركبتيه.

مارادونا فشل في ضمان البقاء بالدوري الأرجنتيني مع خيمناسيا لا بلاتا عقب خسارته في الجولة الأخيرة أمام بوكا جونيورز الذي توج بلقب الدوري في نهاية المطاف على حساب منافسه المباشر ريفر بليت.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

ثنائيات تاريخية.. فلافيو وجيلبرتو

اختبار في البيت - ما جنسية تلك الأندية العربية؟

مصر في مونديال 34.. وحكاية السفر إلى تل أبيب

دولة واحدة فقط استفادت من توقف كرة القدم

مارادونا في الأرجنتين فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بي إن سبورتس: تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 4 ساعة | إفريقيا
هاني رمزي يكشف سبب اعتذار جوزيه له عن عدم عودته للأهلي 5 ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة في إيطاليا يطلب عودة النشاط في 4 مايو 5 ساعة | أوروبا
إلغاء كأس الأبطال الدولية بسبب فيروس كورونا 5 ساعة | أوروبا
علي فرج يكشف سبب تفضيله الانتقال لـ الإسماعيلي على الزمالك 6 ساعة | الدوري المصري
أوليه الأرجنتينية تكشف كيف يقضي مارادونا يومه أثناء الحظر الصحي 6 ساعة | أمريكا
أنا كرة القدم (3) – عن 3 أشياء حولتني لأسد.. وشخصية خيالية غريبة 7 ساعة | كتاب في الجول
حوار – برادلي يكشف ما دار بينه وبين لاعبي المنتخب بعد سداسية غانا.. ويختار "أبو تريكة أفضل قائد دربته" 7 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زكي عبد الفتاح: الحضري يقوم بأشياء غير أخلاقية والشناوي خذلني والبدري دمر وليد سليمان 2 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمرار في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 3 اسم على مسمى – الزمالك الكيني.. أسسه عاشق الكيان الأبيض بسبب "عباس زمالك" 4 "أضاعوا مجهود كلوب واللاعبين".. ليفربول يسرح بعض موظفيه مؤقتا ويوجّههم إلى الدعم الحكومي
قد ينال إعجابك