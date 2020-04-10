أوليه الأرجنتينية تكشف كيف يقضي مارادونا يومه أثناء الحظر الصحي

كشف الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا كيف يقضي وقته أثناء تطبيق الحظر الصحي بسبب فيروس كورونا.

مارادونا مدرب فريق خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني يعيش رفقة جوني إسبوسيتو ابن أخيه وصديقه تشارلي.

وينتظر مارادونا معرفة مستقبل الموسم في الأرجنتين بعد توقف مباريات كأس الدوري الأرجنتيني عقب مرور أول جولة بسبب فيروس كورونا.

مارادونا قال لموقع "أوليه" الأرجنتيني: "لا يمكنني تحمل البقاء في المنزل أريد شم رائحة عشب الملعب".

ووفقا للتقرير فأن مارادونا يستقيظ في الحادية عشر صباحا ويتحدث مع مساعده سيباستيان مينديز لوضع استراتجية قريبة حال استمرار الموسم أو على المستوى البعيد إذ تأجلت المسابقة للموسم المقبل.

ويستقبل يوما بعد يوم دكتور ليوبولدو لوك عالم في علم الحركة، والدكتور نيكولاس تافاريل لمتابعة تطور حالاته.

ولا يستطيع مارادونا القيام بنشاط بدني قوي بسبب العملية التي أجراها في ركبتيه، إذ يقضى وقته في مشاهدة التلفزيون والمباريات المُعادة أو الأفلام، وركوب الدراجة الثابتة لتمرين ركبتيه.

مارادونا فشل في ضمان البقاء بالدوري الأرجنتيني مع خيمناسيا لا بلاتا عقب خسارته في الجولة الأخيرة أمام بوكا جونيورز الذي توج بلقب الدوري في نهاية المطاف على حساب منافسه المباشر ريفر بليت.

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