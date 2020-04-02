ليبي: ذهلت من ردة فعل زيدان في نهائي 2006

الخميس، 02 أبريل 2020 - 20:14

كتب : FilGoal

زيدان مونديال 2006

يقضي مارشيلو ليبي المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا ويوفنتوس وقته في الحجر الصحي في مشاهدة مباريات إيطاليا في كأس العالم 2006 وكذلك المباريات النهائية التي خاضها كمدرب، وأبدى ذهوله مما فعله زيدان في نهائي كأس العالم.

ليبي تحدث عن "راديو راي 1" الإيطالية قائلا: "أشاهد مباريات إيطاليا في كأس العالم 2006، والنهائيات التي خضتها وهي قليلة، هناك بعضا لم أكن محظوظا بها، لكن مجرد تواجدك في نهائي هو خطوة كبيرة في مسيرتك".

وتابع مدرب يوفنتوس السابق "الخسارة التي تركت طعما مرا في حلقي، هي نهائي دوري أبطال أوروبا والخسارة بركلات الترجيح أمام ميلان عام 2003 في مانشستر".

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كما تحدث عن طرد زيدان في نهائي كأس العالم بعد نطح ماتيراتزي "كنت مذهولا من سلوك زيدان، دربته في يوفنتوس وهو شخص غير عادي وذكي ومتواضع".

وأضاف "شاهدت نهائي كأس العالم 20 مرة وكل مرة يصبح الأمر عاطفيا، اخترت لجروسو لأنه متخصص في تسجيل ركلات الجزاء وذكرته أنه من حصل على ركلة الجزاء أمام أستراليا وسجل في شباك ألمانيا".

وأتم "قلت لجروسو أنت رجل اللحظات الأخيرة، ستسدد الركلة الخامسة ولم يصدق ما قلت".

ليبي ترك تدريب منتخب الصين بنهاية نوفمبر الماضي بعدما تراجع ترتيب المنتخب في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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