خليك في البيت - حسام حسن يجاوب على الـ8 أسئلة.. أول قميص اشتراه ومثله الأعلى محليا

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

ويقدم FilGoal.com سلسلة جديدة تحت عنوان (لعبة الأسئلة) وضيفنا هذه المرة هو حسام حسن مهاجم سموحة.

سأل FilGoal.com حسام حسن 8 أسئلة وجاءت إجاباته عليها كالتالي..

-أول قميص اشتريته؟

"كنت لاعب هاو بمركز شباب شبلنجة في بنها. وقتها اشتريت قميص منتخب الأرجنتين لعام 2002، وكان رقم 9 لجابريال باتيستوتا.

-أول مرة ذهبت فيها للاستاد؟

"كلاعب، كنت مع منتخب القليوبية في سن 14 عاما على استاد بنها، وكانت دورة مجمعة، أما كمشجع فكانت عام 2010 في مباراة الزمالك واتحاد الشرطة في الدوري، وكان عمري وقتها 17 عاما".

"ذهبت مع أصدقائي لمشاهدة اللاعبين والجماهير واستكشاف الأجواء".

"كنت ألعب في ذلك الوقت بناشئين طلائع الجيش، وكنت أتطلع لرؤية النجوم والجماهير".

-أحرف لاعب في مصر؟

"من أبناء جيلي الذين شاهدتهم، أيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

-أقوى مدافع واجهته؟

"محمد كوفي هو أشرس مدافع، كان دائم الاحتكاك القوي معي بين ضرب وخدشات".

-أفضل هدف رأيته؟

"هدفي في مرمى إنبي هذا الموسم من منتصف الملعب".

-ومن هو مثلك الأعلى قبل احتراف الكرة؟

"عماد متعب".

وأقوى حارس واجهته؟

"محمد الشناوي.. لم أحرز فيه أي هداف".

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

فايلر: تدريب الأهلي مرهق

الشيخ يختار فريقه "الأسطوري" الذي لا يُهزم

نجوم مصر 1934 – مصطفى كامل.. تهديد حوله لحارس مرمى

بيدرو يعلن رحيله عن تشيلسي

كاف يتحدث عن مصير مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية