خليك في البيت - ياسمين نوح ولعبة الأسئلة.. موقف لا تنساه وممارسة الاسكواش إن لم تلعب الطائرة

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع ياسمين نوح قائدة فريق الزمالك للكرة الطائرة.

وكانت تلك هي إجاباتها على الأسئلة:

- سبب ممارسة الكرة الطائرة؟

أمي رحمة الله عليها هي السبب ، وجابر عبد العاطي أسطورة الزمالك في اللعبة كان مدربي وصاحب الفضل عليّ.

- أصعب لاعبة واجهتيها؟

إيكاترينا محترفة الأهلي بموسم 2017-2018.

- لاعبة تطمئني لوجودها في فريقك؟

بالنسبة لي 3 لاعبات، ماريا المحترفة وآيسل الليبرو ومريم لاعبة الإعداد، هن درع الفريق.

- إذا كنتِ بطلة لرياضة بخلاف الكرة الطائرة، فماذا ستكونين؟

لاعبة اسكواش

- موقف لا تنسيه في مسيرتك؟

أكثر موقف صعب واجهته، عندما توفت والدتي في نهائيات بطولة موسم 2007 - 2008 ولم أستطع استكمال المباريات.

- مباراة لا تنسيها وما السبب؟

في البطولة العربية عند مواجهة البحرين، نزلت على قدم واحدة وأصبت بالتواء في الكاحل، لن أنسى تلك المباراة كانت من أصعب ما مريت به.

- هل تشجعين كرة القدم؟ وما هو فريقك المفضل عالميا؟

أنا فريق المفضل الوحيد هو الزمالك والذي أتابعه في كرة القدم.

- اختاري أفضل 5 رياضيين تاريخيا على المستوى العالمي.

محمد صلاح (كرة قدم)، الروسية نتاليا جونجروفا، الإيطالي إيفان زيتساف، فلير منيول، رحمة عجربي (كرة طائرة).

- اختاري أفضل 5 رياضيين مصريين في التاريخ.

محمود شيكابالا، طارق حامد (كرة قدم)، أحمد الأحمر (كرة يد)، محمد عبد المنعم، نهلة سامح (كرة طائرة)

- ما هو العمل الفني المفضل إليك؟

أفلام الرعب والمسلسلات التركية الرومانسية

- من هو الفنان الذي تنتظرين أي عمل يقدمه؟

أحمد عز

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