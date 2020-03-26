خليك في البيت - عبد الله عبد السلام ولعبة الأسئلة.. موقف لا ينسى بكأس إيطاليا وعشق كرة القدم

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع أحد نجوم الكرة الطائرة, عبد الله عبد السلام لاعب الأهلي ومنتخب مصر.

وتلك كانت إجاباته على الأسئلة:

- من أصعب لاعب واجهته؟

هناك العديد من اللاعبين في منتخبات مثل روسيا والبرازيل وأمريكا، لكن الأصعب والأكثر تميزا البرازيليين جوستافو وجيبا ريكاردو هما لاعبان رائعان ولديهما مهارات خاصة.

- لاعب تطمئن لوجوده معك في الفريق؟

أحمد صلاح، عشرة عمري ولعبنا سنوات عديدة سويا وهو من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة الطائرة، واطمئن لوجوده بسبب التفاهم الكبير بيننا في الملعب.

- إذا كنت بطلا لرياضة بخلاف الكرة الطائرة، فماذا ستكون؟

أعشق كرة القدم وكنت أتمنى أن أحقق مسيرة مميزة بها لو لم أكن لاعبا في الكرة الطائرة.

- موقف لا تنساه في مسيرتك؟

نهائي كأس إيطاليا، بعد إصابة فاليريو لاعب منتخب إيطاليا من ربع النهائي وأكملت أنا اللعب مكانه، وتوقع برونو مدير النادي خسارتنا للنهائي خاصة أنني كنت صغير السن وأخوض موسمي الأول في الدوري الإيطالي.

أبلغني أنطونيو جاكوب المدير الفني صاحب الخبرات الكبيرة بذلك وأوضح أنه يراهن عليّ بشكل شخصي، وبالفعل حصدنا اللقب وحصلت على لقب أفضل لاعب في البطولة.

وقتها قال لي أنطونيو، لو عاد بي الزمن 100 عام للخلف ولم يكن هناك طائرات للسفر إلى مصر واضطر للسفر بالدراجة لإحضارك إلى إيطاليا ما كنت سأتردد أبدا.

- ما هو فريقك المفضل في كرة القدم؟

النادي الأهلي محليا وريال مدريد عالميا.

- اختر أفضل 5 رياضيين تاريخيا على المستوى العالمي.

سأختار 6 لاعبين وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورنالدينيو الظاهرة البرازيلي رونالدو (كرة قدم)، جيبا (لاعب الطائرة)، كوبي براينت وليبرون جيمس (كرة سلة).

- ما هو العمل الفني المفضل إليك؟

فيلم الكيف وخلال معسكرات الأهلي أو المنتخب لا تخلو إفيهات هذا الفيلم منهم، أحب أيضا مسلسل المال والبنون.

- من هو الفنان الذي تنتظر أي عمل يقدمه؟

عادل إمام لا أترك له أي عمل فهو أسطورة كوميديا ودراما وكل شيء.

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