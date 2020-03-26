أول ظهور لصلاح منذ تفاقم أزمة فيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 - 14:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون

ظهر محمد صلاح مهاجم ليفربول لأول مرة منذ تفاقم أزمة فيروس كورونا هذا الشهر.

وتوقفت منافسات كرة القدم حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبينها الدوري الإنجليزي.

ونشر صلاح صورتين له عبر حسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتدرب في منزله.

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وعلق الدولي المصري على الصورتين قائلا: "أعمل من المنزل".

لم يظهر صلاح في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ تفاقم الأزمة.

ليفربول ودع دوري أبطال أوروبا على يد أتليتكو مدريد قبل توقف كرة القدم حول العالم.

لكن الفريق يحتاج لـ6 نقاط فقط لحسم لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الريدز منذ 30 عاما.

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