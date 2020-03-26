تقرير: برشلونة يسجل حالتي إصابة للمرة الأولى بفيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 - 12:55

كتب : FilGoal

برشلونة

سجل نادي برشلونة حالتي إصابة للمرة الأولى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "لا فانجارديا" الإسبانية.

وقال التقرير إن رامون كانال الذي خضع لفحوصات أثبتت إصابته بالفيروس، وأشار التقرير إلى أن رئيس قسم كرة اليد في النادي، جوسيب أنطوني جوتيريز تأثر أيضا بالمرض.

وتم احتجاز الثنائي حاليا في المستشفى من أجل التعافي، فيما ألمح التقرير إلى أن هناك حالة قلق لدى الفريق الأول في برشلونة بعد إصابة رئيس القسم الطبي.

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إذ أن رامون كانال قد حضر آخر حصة تدريبية في النادي قبل تعليق النشاط، لكن لم يتفاعل معه أو يتواصل أي عضو من الفريق الأول، ولم ينم إلى علم الصحيفة بعد أي تطورات حيال هذا الموقف.

ووفقا للتقرير، فلاعبي برشلونة الآن ملزمين باتباع التعليمات الحكومية بالخضوع للعزل لمدة ١٥ يوما، ما يعني مضاعفة المدة الأولى التي كانوا يخضعون لها بعد إصابة الطبيب.

إسبانيا هي ثاني أكثر دولة تفشى بها فيروس كورونا في قارة أوروبا، بتسجيل ٣٩ ألف و٨٨٥ حالة إصابة حتى مساء الأربعاء وألفي و٨٠٨ حالة وفاة وتعافي ثلاثة آلاف و٧٩٤ حالة.

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