ميدو وسامي الجابر يشاركان في حملة توعية مع فيفا للوقاية من فيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 - 12:24

كتب : FilGoal

ميدو

شارك كل من سامي الجابر أسطورة الكرة السعودية، وأحمد حسام ميدو نجم هجوم منتخب مصر السابق وتوتنام وروما وأياكس في حملة توعية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

بدأ سامي الجابر الحديث قائلا: "الأمر يبدأ مع يديك، لذا رجاء اغسل يديك بالماء والصابون أو طهرها بأي مطهر".

ليتابع ميدو الشرح قائلا: "المرفق، أثناء العطس، ضع مرفقك أمام أنفك ووجهك ولو كنت تستعمل المناديل تخلص منها في أسرع وقت ممكن".

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ثم تابع ميدو: "الوجه، تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، لأن ذلك قد يمنع الفيروس من الدخول إلى جسمك".

وأضاف سامي الجابر: "بالنسبة إلى التفاعل الاجتماعي، قم بأخذ خطوة إلى الوراء، واحتفظ بمسافة متر على الأقل من أي شخص يسعل أو يعطس".

وأتم نجم الكرة السعودية: "في حال بدأت تشعر بالتوعك، ابق في المنزل، وفي بعض الدول، العزل المنزلي قد يكون مطلوبا لأسباب صحية، الرجاء اتباع كل التعليمات التي تقوم بإصدارها السلطات الصحية المحلية".

حملة فيفا شارك بها نجوم عالميين مثل أليسون بيكر حارس ليفربول وجيانلويجي بوفون أسطورة حراسة المرمى الإيطالية، وإيكر كاسياس أسطورة إسبانيا وريال مدريد، ويوري جوركاييف نجم منتخب فرنسا السابق وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون وغيرهم.

فيروس كورونا المستجد أصاب ما يقرب من ٤٦٨ ألف و٦٤٤ حالة، بجانب وفاة ما يقرب من ٢١ ألف و١٩١ حالة، في أكثر من ١٩٨ دولة حول العالم.

تفشي الفيروس السريع تسبب في توقف كافة الأحداث الرياضية في العالم، بجانب اتباع معظم الدول سياسة العزل وبقاء المواطنين في المنزل للحد من السيطرة على تفشي الفيروس.

لذا للحد من تفشي الفيروس، يجب أن يتواجد كل من يستطيع في منزله ولا يخرج إلا للضرورة القصوى.

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