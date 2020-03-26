عماد السيد يقسم: الزمالك يعاني من أعمال السحر.. رأيت شيئا غريبا في حذاء أحد اللاعبين

أقسم عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري أن فريقه السابق الزمالك يعاني من أعمال السحر.

قال عماد خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس ٢ "البعض سيسخر مني، أقسم بالله ما أقوله حقيقة، قسم سأحاسب عليه".

وأضاف "هناك لاعب لا داعي لذكر اسمه، كان يصاب باستمرار، وجدنا فجأة شيئا غريبا في حذائه".

وأكد حارس الاتحاد "هذا اللاعب ما زال بصفوف فريق الزمالك".

واستدرك "طالما عمل فردي يمكن أن يصل لجماعي، كذلك فترة التوأم حسام وإبراهيم حسن، وجدا شيئا في غرفة الملابس، لم أره، لكني علمت بما حدث".

وفسر عماد السيد "قد تكون هذه التصرفات وراءها شخص من داخل النادي لا يريد النجاح للفريق".

وأتم تصريحاته "إنها حالة فردية رأيتها بعيني، والآن نفس اللاعب من نجوم الفريق.. للأسف موضوع السحر والأعمال زاد عن حده في مصر، فهو أمر لا يمكن لأحد أن ينكره".

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