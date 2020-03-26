عماد السيد: جروس تنبأ بإصابتي بسبب قصة من 20 عاما.. وسر كابوس التبديل الثالث

كشف عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري الحالي والزمالك السابق عن تنبؤ كريستيان جروس بإصابته قبل نهائي الكونفدرالية، وسر عدم استخدام التبديل الثالث في المباريات.

عماد السيد النادي : الاتحاد السكندري الزمالك

وقال عماد السيد في تصريحات لقناة أون تايم: "بعد طرد محمود جنش أمام النجم كان يتم تجهيزي للمشاركة في نهائي الكونفدرالية".

وأضاف "قبل مواجهة دجلة استعددنا على هذا الأساس وكنت سعيد أن هناك مواجهتين قبل مباراة النهائي من أجل تجهيزي".

وكشف عماد السيد "فوجئت أنا وجنش بإعلانه أنني سأكون الحارس البديل في تلك المباراة، وللحقيقة غضبت بعض الشيء".

وتابع السيد "قبل مواجهة الداخلية، قال لي جروس أنا أعلم أنك حزينا ولكن أفكر بعدم إشراكك في تلك المباراة أيضا وتلعب النهائي مباشرة".

وواصل السيد "قلت له كيف ذلك، أريد الاستعداد ولماذا لا تشركني، فأوضح لي أن ذلك الموقف حدث معه منذ 20 عاما وتعرض حارس المرمى للإصابة فقرر الاعتماد على الحارس الثالث، وهذا ما حدث بالفعل معي".

العراف

وعن تسمية جروس بالعراف قال السيد: "أطلقنا عليه العراف بسبب ذلك، هذه ليست المرة الأولى كان دائما ما يحكي لنا مواقف وتحدث داخل الملعب بالفعل وسط دهشة منا".

وأضاف "في مباراة الداخلية تلك طالبنا بين الشوطين بالتركيز لأن هناك حالة طرد ستحدث وتمنى ألا تكون من فريقنا".

وكشف "تفاجئنا في الملعب بعد طرد بهاء مجدي في ركلة الجزاء".

وتابع "كان يسأل أمير مرتضى على إمكانية قيد محمد منصف قبل نهائي الكونفدرالية بسبب اقتناعه أنني سأصيب وهو سيكون الحارس البديل لعمر صلاح".

التبديل الثالث

وعن استخدامه التبديل الثالث قال السيد: "التغيير الثالث بالنسبة لجروس كابوس، يتعامل على أنه لا يملكه من الأساس ويستخدمه للضرورة القصوى فقط".

وأوضح "في مباراة النجم عندما أصيب جنش في البداية قمت بالتسخين وقال لي، فلننتظر ما سيحدث وأنا لست قلقا لأننا لن نستقبل أهداف من الأساس".

وأضاف "طالبناه بنزول محمد عبد الغني أمام النجم الساحلي في أخر 10 دقائق لاستهلاك الوقت لكنه طالب بالانتظار ومع إلحاحي أنا ومحمود كهربا وأيمن عبد العزيز وأمير عزمي اقتنع في النهاية".

وأتم تصريحاته "بعد نزول عبد الغني تم طرد محمود جنش فنظر إلينا بغضب، وفي اليوم التالي خصص محاضرة ساعة كاملة يوبخنا بسبب التغيير الثالث وأوضح لنا أنه يتركه دائما لمثل تلك الحالات".

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